انتبهي فبل فوات الآوان.. نقص هذا الفيتامين يعرضك لخطر الأزمات القلبية

عندما يتعلق الأمر بنقص الفيتامينات ، فإننا لا نتوقع مضاعفات خطيرة لكن في المقابل أكدت دراسة حديثة إن نقص فيتامين معين يمكن أن يكون له تأثير ضار على الشرايين.

تقول الدراسة البحثية المنشورة في مجلة Biomedicine & Pharmacotherapy أن المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 و B6 و B9 يمكن أن تؤدي إلى تصلب الشرايين ، وهو السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية المسؤولة عن غالبية الوفيات في جميع أنحاء العالم.

وأضافوا أن مزيجًا من نقص فيتامين ب وفرط كوليسترول الدم يؤدي إلى زيادة سماكة الشريان الأورطي ، وانخفاض انتشار المياه في الأبهر ، وزيادة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكولسترول السيئ وضعف تفاعل الأوعية الدموية.

يقولون كذلك أن نقص فيتامينات ب يؤدي إلى تحول عصيدي للشريان الأورطي حتى في حالة عدم وجود فرط كوليسترول الدم ويؤدي إلى تفاقم تصلب الشرايين في وجوده.



عوامل الخطر

وفقًا للخبراء في John Hopkins ، على الرغم من أنه ليس من الواضح تمامًا كيف يبدأ تصلب الشرايين ، فإن بعض العوامل مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، وارتفاع ضغط الدم ، والتدخين ، والسمنة من النوع الأول ، والخمول البدني ، واتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض. .



يتم تشخيص تصلب الشرايين عن طريق قسطرة القلب ، وتصوير دوبلر بالموجات فوق الصوتية ، ومقارنة ضغط الدم في الكاحلين والذراعين ، وتصوير الأوعية بالنويدات المشعة ، ومسح نضح الثاليوم / عضلة القلب والتصوير المقطعي المحوسب.

كيف يعمل فيتامين ب 12

يعمل فيتامين ب 12 على تكسير حمض أميني مهم يسمى الهوموسيستين الذي يشارك في الفيزيولوجيا المرضية لعملية تصلب الشرايين.

قالت العديد من الدراسات إن حمض الفوليك والفيتامينات B12 و B6 من العوامل المساعدة الهامة في عملية التمثيل الغذائي للهوموسيستين وقد ثبت أنها تقلل مستويات الهوموسيستين المرتفعة بشكل فعال.

يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى زيادة مستوى الهوموسيستين في الجسم وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية والجلطات الدموية.

ما هي علامات نقص فيتامين ب 12؟

هناك عدة أعراض مرتبطة بنقص فيتامين ب 12:

مسحة صفراء شاحبة على الجلد

اللسان الأحمر وهو مؤلم

تقرحات في الفم

إحساس دبوس وإبرة في الجسم

رؤية مشوشة

تقلب المزاج

القلق والاكتئاب

مشاكل الجهاز الهضمي

صداع الراس

صعوبة في التركيز