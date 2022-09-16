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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. نرمين الفقي تخطف الأنظار برفقة صديقاتها

نرمين الفقي
نرمين الفقي

 

 

حرصت الفنانة نرمين الفقي على مشاركة جمهورها، عدة صور لها من أحدث ظهور وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نرمين الفقي في الصور باطلالة صيفية برفقة صديقتها، فى احدى المناسبات الاجتماعية وهو ما نال اعجاب متابعيها.

 

في سياق آخر شاركت الفنانة نرمين الفقي، كضيف شرف في مسلسل "الكبير أوي 6"، الذي عُرض في رمضان 2022، حيث ظهرت باسمها في المسلسل، وكانت شديدة الغيرة على زوجها حزلقوم.

شارك في بطولة مسلسل "الكبير أوي 6" كل من: أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين حجاج، تأليف محمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي.


ويذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي كان مسلسل "أبو العروسة 3"، الذي عرض في29 يناير 2022، من بطولة: سيد رجب، سوسن بدر، نرمين الفقي، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، ولاء الشريف، تأليف وإخراج هاني كمال.

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IMG_٢٠٢٢٠٩١٦_٠١٥٩١٩
الفنانة نرمين الفقى اعمال نرمين الفقي إطلالة صيفية مسلسل ابو العروسة تخطف الأنظار مسلسل الكبير أوي

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