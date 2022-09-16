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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يعلن قائمة الزمالك المسافرة للكاميرون لمواجهة إيليكت التشادي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستتوجه إلى الكاميرون اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة إيليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد أحمدو اهيدجو.


وتضم القائمة كل من:

 

حراسة المرمى: محمد عواد  - محمد نديم  - السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف " روقا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - " محمد حسام " بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار"  - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".  

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف

الكاميرون إيليكت دوري ابطال افريقيا فيريرا الزمالك

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