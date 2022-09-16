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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد اكتشاف غرقه بأسبوع .. التصريح بدفن جثمان طالب طهطا في سوهاج

الطالب الفقيد بسوهاج
الطالب الفقيد بسوهاج

صرحت النيابة العامة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، بدفن جثمان طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، عقب العثور على جثته طافية بمياه نهر النيل بدائرة المركز، عقب أسبوع من غرقه في مياه نهر النيل.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا بغرق المدعو "احمد محمود- 18 عامًا- طالب- يقيم ناحية نجع عقل التابع لنجوع الصوامعة"، أثناء استحمامه في مياه نهر النيل.

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تفاصيل الواقعة

وعلى الفور تم الدفع بـ 3 طواقم من عناصر وحدة الإنقاذ النهري، وتم مسح المنطقة، واستمرت عمليات البحث لمدة 7 أيام منذ وقت الحادث، حتى عُثر على الجثة اليوم الجمعة طافية في محل الغرق.

تم انتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.

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