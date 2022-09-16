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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. تسرب نفطي يوقف العمل بميناء البصرة

تسرب نفطي - ارشيفي
تسرب نفطي - ارشيفي

أفادت  وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر نفط عراقية أن ميناء البصرة توقف عن العمل منذ الليلة الماضية بسبب تسرب نفطي. 

وفي سياق اخر كانت أعلنت  وزارة الطاقة الاردنية في نبأ عاجل نقلته قناة المملكة توقف مؤقت لتوريد النفط العراقي للأردن بسبب قضية لوجستية في العراق وهناك التزام بين البلدين لإيصال الكميات المتفق عليها.

وفي سياق اخر؛ كانت قد اعلنت العراق في وقت سابق ، أن الشركات النفطية الهندية والصينية احتلتا المرتبة الأولى في شراء النفط العراقي خلال شهر يونيو الماضي.

وقالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في إحصائية له  إن "الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عددا من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي بواقع 7 شركات لكل منهما".

واشارت إلى أن "هذا العدد يأتي من اصل 36 شركة عالمية قامت بشراء النفط خلال شهر يونيو  الماضي".
 

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