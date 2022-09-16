سماح أنور عن الجواز: مش مستعدة اتمكيج وألبس جزمة بكعب عشان حد

حلت الفنانة سماح أنور، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"، للحديث عن تفاصيل غيابها لفترة كبيرة عن الشاشة التلفزيونية وأسرار من حياتها الشخصية.

وتحدث سماح أنور، عن سبب ابتعادها عن الزواج والعلاقات العاطفية، مؤكدة أنها سعيدة في حياتها وهي وحيدة، متابعة:"أنا مستمتعة لوحدي وأنا في سن مش بتاع حب، وبعدين أنا مش مستعدة أتمكيج وألبس جزمة بكعب وأنزل ونسهر عشان واحد طب وشغلي وبكون عايزة أنام؟

وأكملت:" الحياة العاطفية مش أولولية طول عمري لأني بقع في الحب وبتكون زي الحادثة.وأضافت سماح أنور: عمري ما قولت عايزة أتجوز وبدور على حد، وممكن تحصل بدون ترتيب، وحبيت مرة واحدة في حياتي ومكنتش لطيفة والست لما بتحب بتقع على وشها ودا بيطفش الرجالة، وأنا مش بعرف أتقل وأتحكم وبقعد باصه للتليفون مستنياه يتصل بيا،وبالتالي اقتنعت إني لا أصلح للعلاقات العاطفية.