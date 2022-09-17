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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تنفيذ عملية إنشاء عمارة سكنية بحي الرائد العربى بالعريش

وضع خرسانة عمارة
وضع خرسانة عمارة سكنية بالعريش

بدأ مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء،  في تنفيذ عملية إنشاء عمارة سكنية خلف مسجد شعت بحي الرائد العربى  ضاحية السلام  بالعريش،وذلك  ضمن ٦ عمارات سكنية يجري العمل في  انشائهم  كسكن بديل لبعض العمارات المقرر إزالتهم بذات المنطقة و غيرها، بناءا على تعليمات اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

العقد العشرين


وكانت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش، قد قامت بعمل حصر لبعض العقارات التي تحتاج الي اعادة انشاء بسبب تهالكها وانتهاء العقد العشري لها وذلك بعد مرور أكثر ١٠ سنوات على انشائها ..حيث أثبت تقرير اللجنة بأنها آيلة للسقوط. 

وقد أوصت اللجنة الفنية بإزالة 6 عمارات وإعادة إنشائها من جديد.
 

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العريش عمارة سكنيه الرائد العربي

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