عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا وتركيا .. كيف نجح بوتين وأردوغان في الاستفادة من أزمة الطاقة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة، أنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تسدد أنقرة لموسكو 25% من إمدادات الغاز الروسي بالروبل الروسي، وذلك في مؤشر وصفه بعض المسؤولين الأتراك بأنه يعكس مدى رغبة أردوغان في تعزيز علاقاته المالية مع روسيا قبيل انتخابات العام المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مسؤولين أتراك قولهم إن أحد أهداف الرئيس أردوغان خفض أسعار الطاقة ودفع فاتورة وارداتها بالليرة، وهو الأمر الذي نجح فيه أردوغان جزئيًا بعد تصريح بوتين على هامش قمة شنجهاي يوم الجمعة؛ ذلك أن فاتورة الغاز الطبيعي لتركيا قد تتجاوز 50 مليار دولار هذا العام.

منها اثنتان إلى تركيا|5 سفن حبوب تغادر أوكرانيا ..هل الاتفاق سيظل ساريا؟

تركيا: بعض الدول تذرف دموع التماسيح ولا تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا

أشار المسؤولون الأتراك إلى أن الرئيس أردوغان نجح بالفعل في مساعيه وتمكن من عقد الاتفاق الذي سيمكن تركيا من دفع جزء من الفاتورة بالليرة.

وبالفعل وصلت بعض الأموال بالفعل من روسيا. عبر شركة "روس أتوم" المملوكة للدولة، التي أرسلت ما يناهز  5 مليارات دولار في يوليو إلى شركة تابعة تقوم ببناء محطة للطاقة النووية في تركيا. عزز هذا التحويل الاحتياطيات الرسمية لتركيا التي، وبحسب "بلومبرج" قد تعاني من عجز في الحساب الجاري قدره 47 مليار دولار نهاية العام الجاري، هذا فضلاً عن أن أداء الليرة يجعل تغطية الديون أكثر تكلفة، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية أضاف عبئًا إضافيًا.

مصلحة متبادلة

وأوضحت "بلومبرج" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يواجه تحديات كبيرة أبرزها تسارع وتيرة التضخم الذي وصل لأكثر من 80% مع اقتراب الانتخابات، قد يستفيد بشدة من أي مساعدات مالية، في حين سوف تستفيد روسيا سياسيًا في المقابل من دعم تركيا التي تعتبر دولة عضو حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت الوكالة إن تركيا حققت لروسيا مصالح عديدة؛ إذ تلعب دور الوسيط السياسي بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، وهو ما أكده بوتين خلال مؤتمره يوم الجمعة، حيث قال إن أردوغان طلب منه مرارًا عقد اجتماع مع نظيره الأوكراني إلا أن الأخير يصر على الرفض.

الرابح في حرب أوكرانيا.. أردوغان يحاول الهروب من المجاعة العالمية المحتملة.. أزمة الطاقة في أوروبا فرصة تركيا لإعادة رسم النظام العالمي لصالحها

تركيا تفضح موقف دول الناتو تجاه حرب أوكرانيا

كما أعلن بوتين الذي تتعرض بلاده لعقوبات غربية منذ مهاجمتها أوكرانيا في 24 فبراير، أنه تلقى "إشارة" حول السماح بتصدير المنتجات الروسية من الموانئ التركية، مضيفًا "تلقت شركاتنا إشارة إلى أنها ستكون قادرة على تصدير منتجاتها من تركيا" التي وصفها بأنها "شريك موثوق به"، معربا عن رغبته في تحقيق "زيادة كبيرة" في التبادلات التجارية معها.

وأشارت إلى أن تركيا نجحت في التفاوض على صفقة لاستئناف شحن الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وذلك على الرغم من أن أنقرة ساهمت في حزمات المساعدات التي يرسلها الغرب إلى كييف، لكن الرئيس التركي دافع علنًا في الوقت نفسه عن بوتين ضد العقوبات وحث الدول على عدم "الاستهانة" بروسيا.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن  إلى أن علاقات أردوغان مع أوكرانيا تثير قلق روسيا لفترة طويلة، لكن أنقرة لا تزال شريكًا رئيسيًا لروسيا حيث أغلقت العقوبات الدولية المفروضة على روسيا طرقًا أخرى للتجارة والاستثمار. يأتي ذلك بعد أن عمّقت تركيا وروسيا العلاقات خلال السنوات الأخيرة على الرغم من الخلافات بشأن الحرب في سوريا.

 

 

أردوغان تركيا الناتو روسيا الغاز الطبيعى الرئيس التركي بوتين فلاديمير بوتين الرئيس الروسى وكالة بلومبرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الروبل الروسي خفض اسعار الطاقة الغاز الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. فيفا يحسم جدل مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2022

الزمالك يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

لو مخدتش الـ300 جنيه زيادة التموين |قدم فورا هذه الأوراق واصرفها الشهر المقبل

بعد 21 عامًا من دور حمودة | ظهور صادم لـ بطل فيلم الساحر

أصحاب الدولار هم الخاسرون.. قفزة كبيرة في قيمة العملة الخضراء بأمريكا

سماح أنور: بقالي17 سنة مش بشرب مياه خالص..فيديو

الدولار يرتفع عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة.. حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بالزهايمر

موضوعات متعلقة

الرابح في حرب أوكرانيا.. أردوغان يحاول الهروب من المجاعة العالمية المحتملة.. أزمة الطاقة في أوروبا فرصة تركيا لإعادة رسم النظام العالمي لصالحها

تركيا تفضح موقف دول الناتو تجاه حرب أوكرانيا

ترشيحاتنا

بريطانيا .. اعتقال شخص حاول فتح نعش الملكة إليزابيث .. شاهد

خانه التوفيق.. هجوم ناري من نجم الأهلي السابق على مصطفى يونس

زيادة 40 ألف جنيه لأسعار تويوتا راش 2022 .. صور

19 قرشا ارتفاعا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-9-2022

لماذا بسم الله الرحمن الرحيم آية في سورة الفاتحة .. وهل هي 7 أم 6؟

عاشرها معاشرة الأزواج.. عقوبات رادعة تنتظر المعتدي على طفلة الدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثث مخزنة داخل 70 شنطة سفر بأستراليا لسبب غريب.. شاهد

بالأوف وايت .. أسماء جلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في تونس

جمال شعبان يسخر من فنانة شهيرة بسبب عدم شرب المياه: "يمكن دي كرامة خاصة"

لها مكانة خاصة في قلبه.. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا بهجت

فيديو

كلاكيت ثاني مرة.. تسريب أغنيتين من ألبوم شيرين عبد الوهاب.. فيديو

خناقة أرض اللواء.. فتاتان تشعلان معركة بين 10مسلحين.. فيديو جراف

أكشن سابع مرة.. لبناني يقتحم بنكا في بيروت مطالبا بوديعته

شبيهة شيرين عبد الوهاب.. فيديو صادم لـ فتاة برازيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ