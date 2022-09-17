لاميتا فرنجية تشارك متابعيها صور جديدة لها عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة لاميتا فرنجيه متابعهيا صورة جديده عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

وظهرت لاميتا في الصورة بإطلالة جرئية مرتدية فستان مكشوف الصدر باللون الوردي، وأكملت أناقتها بإكسسورات فضية اللون.

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

الجدير ذكره أن الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية شاركت فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع النجم تامر حسنى ، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

و تبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.