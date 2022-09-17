علي الدين هلال: أول مهمة للحوار الوطني بناء الثقة مع المواطن

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، إن هناك أصل لتخوفات الحوار الوطني ومساره، مشيرا إلى أن الموضوع ليس فى قبول تلك التخوفات أو رفضها، بل فى عملية الحوار.

وأضاف “هلال" خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “etc”، تقديم الإعلامي ضياء رشوان، أن مصر كجماعة وأحزاب سياسية من مدة طويلة لم تدخل خبرة الحوار بالمعني الموضوعي، موضحا أن الحوار يبدأ من أناس ربما كانوا متشككين من بعضهم.

وتابع أن أول مهمة للحوار الوطني هي فكرة بناء الثقة، لافتا إلى أنها لن تأتي من يوم وليلة أو كلمات، بل بالممارسات الفعلية والعملية وإتخاذ إجراءات، حيث أنه من الوارد جدا فى ممارسات الحوار تحدث مشاكل معينة.