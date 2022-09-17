سماح أنور: لا أشرب المياه لهذا السبب.. وبفرح بلقب مسترجلة

حلت الفنانة سماح أنور، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"، للحديث عن تفاصيل غيابها لفترة كبيرة عن الشاشة التلفزيونية وأسرار من حياتها الشخصية.

مش مستعدة اتمكيج وألبس جزمة بكعب عشان حد

وتحدثت سماح أنور، عن سبب ابتعادها عن الزواج والعلاقات العاطفية، مؤكدة أنها سعيدة في حياتها وهي وحيدة، متابعة:"أنا مستمتعة لوحدي وأنا في سن مش بتاع حب، وبعدين أنا مش مستعدة أتمكيج وألبس جزمة بكعب وأنزل ونسهر عشان واحد طب وشغلي وبكون عايزة أنام؟

وأكملت:" الحياة العاطفية مش أولولية طول عمري لأني بقع في الحب وبتكون زي الحادثة.

وأضافت سماح أنور: عمري ما قولت عايزة أتجوز وبدور على حد، وممكن تحصل بدون ترتيب، وحبيت مرة واحدة في حياتي ومكنتش لطيفة والست لما بتحب بتقع على وشها ودا بيطفش الرجالة، وأنا مش بعرف أتقل وأتحكم وبقعد باصه للتليفون مستنياه يتصل بيا، وبالتالي اقتنعت إني لا أصلح للعلاقات العاطفية.

دي قلة قيمة

وعلقت الفنانة سماح أنور، على رفضها الحديث عن الشائعات التي طالتها ونجلها منذ وفاة الفنان سمير صبري، لافتة إلي أنها لا تريد التحدث عن أي شيء متعلق بحياتها الشخصية.

وتابعت سماح أنور خلال حوارها بالبرنامج: أنا بحس إن الكلام في حياتي الشخصية عيب ودي قلة قيمة، لأن أنا سمعت الكلام ده في البيت، وبحس إنه علم لا ينفع وجهل لا يضر، هل هتنفعك المعلومة دي في حياتك أو هتنفعك في حاجة؟ أنا مش عايزة أرد علشان دي حاجة تخصني، وعيب أوي إن حد يسأل حد عن حاجة شخصية.

كنت بدور عليه من زمان

وتحدثت الفنانة سماح أنور، عن مسلسل الليلة واللي فيها، الذي يُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية والذي حقق نجاحا كبيرا، معربة عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع مخرج العمل هاني خليفة.

وأوضحت:" إحنا مجتمعاتنا بتتميز بشكل الحماة اللي بتتدخل في كل شيء، لإن الحب والاهتمام عندنا بيُترجم بإن دا تدخل، وده خطأ شائع، والحموات إحنا سميناهم حموات عشان كل أم بتحامي لأولادها".

وتابعت:"شخصيتي في مسلسل الليلة واللي فيها، مش عاجبة زوجة ابنها لأنها بتدخل في كل شيء، وشخصية ابني في العمل طالع إنه ابن أمه شوية، أو أتربى من شخصية متسلطة.

وأشارت إلي أنها كانت تبحث عن مخرج مثل المخرج هاني خليفة منذ وقت طويل، قائلة: أنا قُلت لـ هاني خليفة شكرًا إنك اتولدت لإني بدور عليك من زمان أنا مكنتش عارفة إنك موجود، وأنا من معجبينه أصلًا، كان عبقري في المسلسل.

بقالي17 سنة مش بشرب مياه خالص

وقالت أنور:" "كل لما أشرب المياه بتعب علشان كده بقيت أشرب مشروبات غازية زيرو سكر ونسكافيه وقهوة وكل الخضراوات والفواكه اللي فيها مياه".

وأوضحت:" بقالى 17 سنة مبشربش مياه خالص وأنا مبشربش مياه في مصر لأن كلها ليها طعم ولون حتى المياه المعدنية ليها طعم ولون".

بحلق دقني الصبح مثلا

وتابعت سماح أنور خلال حوارها بالبرنامج،:" الناس بتسألني هو إنتي ليه مسترجلة؟ أنا ست رياضية وبحب السينما المختلفة.

وأوضحت:" كل اللي الناس اللي أطلقت عليا لقب مسترجلة قالوا الكلام ده من منظور لبسي في دور معين عشان كده بفرح لان اللي يقول كده يبقي صدق الدور".

وأكملت:" هو مسترجلة يعني إيه بحلق دقني الصبح؟ تفسير الكلمة نفسها أنا مش فهماه، أنا مفيش دور عملته بيمثلني لغاية دلوقتي خالص ومش هعمل كده، أنا بحب الاختلاف مع إني كسولة ولكن عندي أحلام وأفكار".