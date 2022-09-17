برامج تدريبية بمياه المنوفية حول تنمية المهارات وتطوير العمالة الحرفية والإسعافات الأولية

أكد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية حرص الشركة علي تنمية وتطوير الموارد البشرية، وتعديل سلوكيات العاملين للوصول إلى أداء مؤسسى متميز، وزيادة رضا العاملين وانتمائهم للشركة مما ينعكس على زيادة الانتاجية ورفع كفاءة الأداء .

واشار إلي أن الادارة العامة للتدريب تقوم بتنفيذ برنامج تدريبي حول "تنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية" للمجموعة الثانية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن معلومات أساسية حول الرؤية والرسالة والهيكل التنظيمي ،الحقوق والبدلات والمزايا المادية والعينية التى تمنحها الشركة طبقا للائحة الشركة والقواعد المنظمة لها ،الواجبات والمحظورات على العاملين طبقاً للائحة الشركة ،المخالفات التأديبية والجزاءات المقررة لها ،كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الطباع الصعبة ،مفهوم إدارة الغضب ،مهارات العمل تحت ضغط ،أضرار المخدرات الصحية والنفسية .

وأوضح أنه سيتم أيضا تنفيذ دورات تدريبية عن الاسعافات الاوليه وإنعاش القلب الرئوى ، دورة المسار الوظيفى عن انواع العدادات لقارئ ومحصل، دورة المسار الوظيفى عن خصائص مياه الصرف الصحى الخام لمهندس تشغيل، دورة المسار الوظيفي عن التشغيل القياسى للمحطات بالإضافة إلي دورة المسار الوظيفى عن التحاليل البيولوجية لمياه الشرب.