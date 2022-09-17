عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برامج تدريبية بمياه المنوفية حول تنمية المهارات وتطوير العمالة الحرفية والإسعافات الأولية

تدريب شركة مياه المنوفية
تدريب شركة مياه المنوفية

أكد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية حرص الشركة علي تنمية وتطوير الموارد البشرية، وتعديل سلوكيات العاملين للوصول إلى أداء مؤسسى متميز، وزيادة رضا العاملين وانتمائهم للشركة مما ينعكس على زيادة الانتاجية ورفع كفاءة الأداء .

واشار إلي أن الادارة العامة للتدريب تقوم بتنفيذ برنامج تدريبي حول "تنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية" للمجموعة الثانية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن معلومات أساسية حول الرؤية والرسالة والهيكل التنظيمي ،الحقوق والبدلات والمزايا المادية والعينية التى تمنحها الشركة طبقا للائحة الشركة والقواعد المنظمة لها ،الواجبات والمحظورات على العاملين طبقاً للائحة الشركة ،المخالفات التأديبية والجزاءات المقررة لها ،كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الطباع الصعبة ،مفهوم إدارة الغضب ،مهارات العمل تحت ضغط ،أضرار المخدرات الصحية والنفسية .

ضحية الشك انتهت حياتها بضرب 4 أيام متواصلة في المنوفية | بداية الجريمة

المشروعات الخضراء الذكية.. انطلاق مؤتمر تغيرات المناخ بثقافة المنوفية

وأوضح أنه سيتم أيضا تنفيذ دورات تدريبية عن الاسعافات الاوليه وإنعاش القلب الرئوى ، دورة المسار الوظيفى عن انواع العدادات لقارئ ومحصل، دورة المسار الوظيفى عن خصائص مياه الصرف الصحى الخام لمهندس تشغيل، دورة المسار الوظيفي عن التشغيل القياسى للمحطات بالإضافة إلي دورة المسار الوظيفى عن التحاليل البيولوجية لمياه الشرب.

مياة الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى الموارد البشرية الاسعافات الاولية البرنامج التدريبي المشروعات المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحقوا اشتروا.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

بعد ارتفاعه 21 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

تراجع الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

خانه التوفيق.. هجوم ناري من نجم الأهلي السابق على مصطفى يونس

19 قرشا ارتفاعا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-9-2022

بعد معاناة 18 عاما.. زيادة على إجمالي المعاش وهؤلاء مستحقون له| تفاصيل

ضبط راكبة هربت ألماظا وأحجارا كريمة على جسمها في مطار القاهرة| صور

صفقة الأهلي الجديدة.. أول رد من بوليفار على تحويل سافيو للمحكمة التأديبية

ترشيحاتنا

الوزراء: إلغاء الصف السادس الابتدائي شائعة لا أساس لها

يلملم أوراقه.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف

أفضل حل.. رئيس التعاون السعودي يكشف تفاصيل إعارة مصطفى فتحي إلى بيراميدز

أول ظهور بعد شائعة استقالته.. هشام آمنة يشارك في افتتاح شجرة مريم

طار بالكرسي على الرصيف.. سباق سيارات في التجمع ينتهي بدهس مسن |صور

فضل قراءة القرآن الكريم .. واحذر من 5 مصائب تحل على هاجر تلاوته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات إصابته بالزهايمر.. شاهد آخر صورة للزعيم عادل إمام

بعد طلاقها| سر نزول أيتن عامر فجأة فى نص الليل.. صور

سعر صادم.. تكلفة حذاء هيفاء وهبي تثير ضجة.. شاهد

طريقة عمل السمسمية قبل المولد النبوي .. بأسهل الخطوات

فيديو

رشوان توفيق يوجه رسالة لـ محمد رمضان : عيب وميصحش

باكل مكرونة وبيتزا ومانجا بالليل..وصفة سماح أنور السحرية للحفاظ على وزنها

فى عيد ميلاد ملكة التلقائية.. حقيقة اعتزال عبلة كامل وسر الهجوم عليها

كلاكيت ثاني مرة.. تسريب أغنيتين من ألبوم شيرين عبد الوهاب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ