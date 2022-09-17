ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجهة إلتشي، المقرر لها في تمام الرابعة والربع مساء، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة أمام إلتشي:

حرسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : إريك جارسيا - كوندي - أراخو - بالدي.

حط الوسط : فرانك كيسي - فرينكي دي يونج - بيدري.

خط الهجوم : عثمان ديمبلي - روبرت ليفاندوفسكي - ممفيس ديباي.

ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره بالفوز على إلتشي في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد، الثلاثاء الماضي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي حال فوز برشلونة على إلتشي في لقاء اليوم، يصعد البلوجرانا “مؤقتا” إلى صدارة مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 15 نقطة، بينما يتواجد إلتشي في المركز الـ 20 والأخير بنقطة وحيدة.