أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

كشف المطرب مصطفى كامل، عن سبب أخذ رأي دار الافتاء قبل ترشحه لعضوية نقابة المهن الموسيقية؟ وعن موقفه من سياسة الفنان هاني شاكر داخل النقابة خلال فترة توليه منصب نقيب الموسيقيين..

تصريحات الفنان مصطفى كامل

وأطلق الفنان مصطفى كامل، مجموعة من التصريحات حول ترشحه كنقيب للمهن الموسيقية، وذلك من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مصر الجديدة مع الإعلامية إنجي أنور.



وقال الفنان مصطفى كامل، إنه تواصل مع دار الإفتاء قبل تقديم أوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، بسبب قسمه بعدم الاشتراك في العمل العام، وسيقوم بإطعام ١٠ مساكين.

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