أغلى سيارة من لامبورجيني بالإمارات موديل 2022 .. صور

استطاعت شركة لامبورجيني عملاقة تصنيع السيارات، أن تحتل مكانة فريدة داخل الأسواق العالمية والعربية، لما تقدمة من طرازات متنوعة، تجمع بين الطابع الرياضي من خلال التصميمات الفريدة، إلى جانب القدرات الفنية عالية الأداء.

ومن بين أسطول سيارات لامبورجيني فتعد النسخة "سيان FKP 37 2022" واحدة من أغلى الإصدارات المقدمة داخل السوق الاماراتي، حيث تتمتع بالعديد من التجهيزات الفنية القوية، إلى جانب القدرات التقنية سواء كانت داخليًا او خارجيًا.

لامبورجيني سيان 2022

تضم السيارة لامبورجيني سيان 2022 كاميرا 360 درجة، وحساسات حركة أمامية وخلفية، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، ومكابح EBD، وخاصية BA التي تدعم فرامل السيارة، إلى جانب منبه النقاط العمياء، والمساعدة مع الانعطاف، والتحكم في الجر، ومثبت سرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية.

لامبورجيني سيان 2022

وتأتي السيارة لامبورجيني سيان 2022 بمصبايح LED، وعجلات رياضية مدعومة بجنوط انيقة المظهر، بالاضافة إلى مقود حركة مغطي بالجلد ومقاعد من جلد الكانترا الفاخر، وقفل مركزي للابواب، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وشاشة تعمل بالمس، ومكيف للهواء أوتوماتيكي، زر تشغيل المحرك وايقافه.

لامبورجيني سيان 2022

وتتسارع السيارة لامبورجيني سيان 2022 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك بسعة 6500 سي سي، مكون من 12 اسطوانة، بقوة 819 حصانا، و 758 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتستمد اوامر التسارع من ناقل حركة أوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة.

لامبورجيني سيان 2022

سعر السيارة لامبورجيني سيان 2022 بالسوق الإماراتي

تقدم السيارة لامبورجيني سيان 2022 في الامارات بقيمة قدرها 13.590.000 درهم.