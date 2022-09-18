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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : احذر من خصمك

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

تشير توقعات برج الثور اليوم، أنك قد تحاول بذل قصارى جهدك في العمل والفوز ولكن قد لا يكون الأمر كذلك.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022

اليوم قد لا تكون واثقًا من اغتنام الفرصة المالية التي قد تأتي في طريقك، ومع ذلك قد يكون جانبك المالي مستقرًا، قد تكون هناك إمكانية لتحقيق ربح جيد، يمكنك زيادة العلاقة مع أفراد الأسرة، قد تكون هناك زيادة في الثقة في العلاقات الشخصية، قد تحافظ على التواضع عند مشاركة وجهات النظر مع أحبائك، يمكنك مشاركة اللحظات السعيدة.  

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد المهني

قد لا يكون هناك أي تعاون ودعم من أي جانب، قد يبدو أن الخطط طويلة الأجل قد ضربت، قد يظل خصومك نشيطين وقد يحاولون إيذائك.

توقعات برج الثور صحيا

قد تجعلك صحتك تشعر بالسعادة، قد تشعر بالارتياح من آلام الظهر التي كانت هناك، قد لا يكون هناك حاجة للعلاج الطبيعي، قد ترغب في الذهاب في نزهة مع أصدقائك.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

يمكنك الحفاظ على وجهة نظرك بثقة تامة، قد تكون قويا عاطفيا، في حالة حدوث تضارب في الأفكار ، قد تكون هناك فرص للمصالحة اليوم.

حظك اليوم .. برج الثور وتوقعات شهر سبتمبر 2022

قد يكون هناك جو سعيد في المنزل، قد يستمتع جميع أفراد الأسرة معًا، قد تكون هناك فرص للقاء أحبائهم. 

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