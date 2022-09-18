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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : لا تتسرع

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، إلى أن زملائك قد يكونون مفيدين وقد تظل نشطًا في مجال حياتك المهنية.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب وحظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022

قد يكون لديك سيطرة ممتازة على الأمور المالية الخاصة بك، قد تحصل على بعض الصفقات المربحة ولكن يمكنك تحليل الموقف تمامًا قبل اتخاذ أي خطوة، في العمل قد يتأثر كبار السن بمؤهلاتك ومهاراتك، يمكنك التركيز على الربح، يمكنك التعامل مع مسائل الإدارة بسهولة، قد يكون هناك نوع من التوتر بين جميع أفراد الأسرة.

برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد المهني

يمكنك إكمال عملك بسرعة، قد تكون مهتمًا بالمنافسة وقد ترغب في النجاح، قد تكون مرتاحًا لمقابلة أشخاص جدد.

توقعات برج العقرب صحيا

اليوم على الصعيد الصحي قد يكون هناك زيادة في الراحة الخاصة بك، يمكنك أن تتكلم بلطف وتتجنب التسرع وقد يكون هذا مفيدًا جدًا لصحتك.

توقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تظل حساسًا في الأمور الشخصية خاصة في الجانب الرومانسي. 

حظك اليوم برج العقرب وتوقعات شهر سبتمبر 2022

قد لا يكون هناك أي روح من التعاون بين أفراد الأسرة، لا يجوز لأحد أن يأخذ زمام المبادرة لتخفيف جو الأسرة، قد لا تحصل على أي دعم من أحبائك. 

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