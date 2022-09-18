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رئيس التحرير
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تعليم

مصلحة اولادنا خط احمر وانا اب ..

تصريح جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

رضا حجازي
رضا حجازي

ناشد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة 2023 و اولياء امورهم انتظار العرض التفصيلي الكامل الذي ستقدمه وزارة التربية والتعليم للرأي العام بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب حوار مجتمعي تربوي على تطبيق واتس اب : نعد الجميع بأن العرض التفصيلي الكامل الذي ستقدمه وزارة التربية والتعليم للرأي العام بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023  ، لن يحتمل اي خطأ لان مصلحة الطالب خط احمر

وأضاف وزير التربية والتعليم : “لازم اولادنا يعرفوا المطلوب منهم والمعلمين يكونوا  قادرين علي ذلك ولازم نظام الامتحان معروف ومعلن للجميع”

وأخيرا اختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : كلمة اخيرة اقولها انا أب ووالد لكل الطلاب

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا عودة لـ التصحيح اليدوي في امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له عبر جروب شئون المعلمين على تطبيق واتس اب: “مفيش يدوي خالص في تصحيح امتحانات الثانوية العامة”.

وأضاف وزير الترببة والتعليم: “المقالي سوف يصحح عبر تابت المعلم وفق rubrics دقيقة”.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2023 .. ما زال الطلاب واولياء الأمور يعانون في البحث عن تفاصيلها الرسمية النهائية الاكيدة وسط كم الاخبار التي يتم تداولها بين الحين و الاخر بشأنها عبر السوشيال ميديا.

وبشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، قررت وزارة التربية والتعليم، اعداد قرارا وزاريا مفصلا بشأنها ، ليتم خلاله شرح كل تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل وقت كافي من بدء العام الدراسي الجديد 2022 / 2023.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القرار الوزاري الذي تعده الوزارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، سيكون محددا به:

  • نظام امتحانات الثانوية العامة 2023.
  • عدد الأسئلة المقالية.
  • عدد أسئلة الاختيار من متعدد.
  • توضيح المطلوب من كل طالب للاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة 2023.
  • الروابط والمنصات التي ستفيد الطالب في المذاكرة والمراجعة.

وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة حريصة جدا على ألا يدخل طلاب الثانوية العامة 2023 الدراسة إلا وهم على دراية كاملة بكافة القرارات الرسمية النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022 ، منعا لعدم اصدار اي قرارات مفاجئة تربك الطلاب قبل بدء الامتحانات .

واضاف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : قررنا ان نوظف التابلت في عمل امتحانات شهرية لطلاب الثانوية العامة 2023 لضمان تدريب الطالب على الامتحانات منذ بداية العام الدراسي 

واوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ان التابلت سيكون مهم جدا بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2023 ، وستضع الوزارة للطالب اطارا جديدا للاستفادة منه بتحديد المصادر التعليمية المطلوب من الطالب الاطلاع عليها عبر التابلت

اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

اكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه تبين للوزارة أن أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الثانوية العامة لا تقيس مهارة صناعة الإجابة، مما يجعل الطالب  غير قادر فيما بعد على كتابة مذكرة او موضوع تعبير.

وأوضح وزير التربية والتعليم : أنه لذلك فقد تقرر في امتحانات الثانوية العامة 2023 أن تشمل نسبة 30٪؜ أسئلة مقالية قصيرة، تكون الإجابة فيها عبارة عن سطرين أو ثلاثة فقط، على أن تكون باقي أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 اختيار من متعدد.

وقررت وزارة التربية والتعليم أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 بدءا من يوم السبت 10 يونيو 2023

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