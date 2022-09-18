جماهير الزمالك تطالب بـ ضم رمضان صبحى .. تفاصيل

تصدر رمضان صبحي، لاعب نادى بيراميدز ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”وطالبت جماهير نادى الزمالك بـ انضمام اللاعب للقلعة البيضاء.

و دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج “ رمضان صبحى ” وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

رمضان صبحي مطلب يغطي مكان بن شرقي هو دا اللي يصنع الفارق مع زيزو و امام عاشور .



رمضان صبحي في الزمالك

ابراهيم عادل او رمضان صبحي دي اللي بجد تهز الوسط الرياضي

و انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء مُتضاربة حول حصول النادي الزمالك على توقيع رمضان صبحي متضمنة صورة للاعب داخل جدران القلعة البيضاء.

وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر داخل نادي الزمالك قال : الصورة المنتشرة لـ رمضان صبحي داخل النادي "مفبركة".. اللاعب لم يحضر للنادي نهائيا.. نعم لدينا رغبة في ضمه لكن لم يحدث أنه تواجد له في النادي"