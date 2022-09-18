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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الزمالك يبدأ رحلته الإفريقية اليوم عبر بوابة إيليكت التشادي

الزمالك
الزمالك

يلتقي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيسفالدو فيريرا، اليوم، الأحد، مع نظيره إيليكت التشادي، على ستاد أحمدو اهيدجو، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لبدء رحلته القارية، سعيا للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الكاميرون، مساء أول أمس الجمعة، على متن طائرة خاصة.

ويرتدي الزمالك بطل مصر لزيه التقليدي، القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين يرتدي حارس المرمى زيا باللون الأخضر.

وحصلت بعثة الزمالك على 40 دعوة للمباراة تم منحها لأعضاء السفارة المصرية، وأفراد الجالية المصرية بالكاميرون.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إسناد مباراة الزمالك وإيليكت سبورت التشادي لطاقم تحكيم كونغولي  بقيادة بيير جان نجوين، حكما للساحة، ويعاونه كل من: سام ثيرمويل وبودريل رول، وجيو بانجو جيو حكما رابعا، وسيبيت بيجي راساس مراقبا للقاء.

قائمة الزمالك للمباراة:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ” روقا” – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ” محمد حسام ” بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.

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