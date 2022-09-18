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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد غد.. اجتماعات الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب

صدى البلد

 أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماعات الدورة (52) لمجلس وزراء الإعلام العرب، بعد غد الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وتتضمن الاجتماعات على مدى 3 أيام، انعقاد الدورة العادية (15) للمكتب التنفيذي والدورة العادية (97) للجنة الدائمة للإعلام العربي.

ويشارك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي في هذه الاجتماعات الرفيعة، نيابة عن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط بحضور عدد من وزراء الإعلام بالدول العربية ومن يقوم مقامهم، ورؤساء وأمناء المنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وبحسب مقتضيات النظام الأساسي لمجلس وزراء الإعلام ستنكب اللجنة الدائمة للإعلام العربي على دراسة وثائق العمل، ومشاريع القرارات التي أعدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب انطلاقا من الإسهامات القيمة للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات المعنية لترفع إلى المكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها من طرف المجلس الوزاري المذكور.

ومن المقرر أن تبحث الدورة، في بيان للجامعة العربية اليوم /الأحد/، عددا من القضايا تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية وفي صلبها القدس المحتلة، وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022 - 2026 بما في ذلك تعاطي وسائل الإعلام خاصة منها العمومية مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة "كورونا"، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي في الخارج ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج الإعلام التربوي في المنهاج الدراسي للدول الأعضاء .

وتتميز الدورة بوضع أنجع المقاربات التشاركية والمبادرات العملية لتطوير الإعلام العربي في سياق التحولات المتسارعة للمشهد الإعلامي والرقمي، وخاصة ما يتعلق باستكمال إرساء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية (جوجل، أبل، فيسبوك، أمازون، ناتفلكس GAFAN)، وإنشاء المرصد والمنصة المدمجة، وإعداد موقع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، فضلا عن وضع النظام الداخلي "لجائزة التميز الإعلامي" تقديرا وعرفانا للشخصيات والمؤسسات التي أسدت خدمات جليلة للإعلام العربي .

كما يبحث مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة 52 عددا من المسائل التنظيمية والهيكلية، ويستعرض الأنشطة والتحركات المكثفة التي طبعت عمل بعثات ومراكز جامعة الدول العربية، بتعاون وثيق مع مجالس السفراء العرب في دول الاعتماد، ويطلع على تقارير المنظمات والاتحادات الإعلامية، وفعالية "عاصمة الإعلام العربي" .

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