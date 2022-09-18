محافظ الأقصر يتفقد مشروعات حياة كريمة بإسنا

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمركز ومدينة إسنا، تابع خلالها انتظام العمل بالمشروعات التنموية الجارى تنفيذها بقرى النجوع بحري وقبلي والكلابية وزرنيخ والدير.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد مشروعات المبادرة في قري النجوع بحري وقبلي، حيث تفقد مجمع خدمات قري النجوع المقام علي مساحة تتجاوز 420 متر وتم الانتهاء من أعماله الإنشائية بنسبة 100%، وتجري حاليا أعمال تجهيزه ومده بالأجهزة الإليكترونية لتقديم الخدمات للمواطنين بأحدث التقنيات التكنولوجية.



كما تفقد المحافظ المنطقة المحيطة بالمجمع ، والتي تشمل انشاء نقطة إسعاف نموذجية على أحدث الطرز وعمل "لاند سكيب" للمنطقة ومدخل قري النجوع بعد تمهيد ورصف الشوارع كما تفقد مدرسة اسنا الثانوية الزراعية بالنجوع بحري ووجه بتطوير مدخل المدرسة وتهذيب المنطقة المحيطة بها وتابع نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ووحدة التضامن الاجتماعي ومشروعات توسعة المدارس وتجديد مراكز الشباب بقري النجوع.

واستكمل المحافظ ، جولته بتفقد مشروعات انشاء وتجديد مراكز الشباب وتطوير المدارس بقري الكلابية وزرنيخ كما تابع نسب انجاز العمل بمشروع الصرف الصحي وانشاء محطة رفع قرية الكلابية والتي بدأ العمل بها في يونيو 2021 ومن المتوقع انهاؤها نهاية نوفمبر المقبل لخدمة حوالي 15 الف نسمة من سكان قرية الكلابية بتكلفة تتجاوز 70 مليون جنيه حسبما اكدت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر .

وخلال الجولة اطلع المحافظ من رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر علي نسب العمل بمشروع انشاء محطة معالجة الحلة والدير الثلاثية وموقعها بقرية زرنيخ لخدمة قري شرق اسنا .

وأكدت أن المحطة تبلغ طاقتها 15/25 ألف متر مكعب في اليوم وتنفذها الهيئة العربية للتصنيع " بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 150 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية بها الي 85 % حيث تخدم المحطة اكثر من 300 الف مواطن من سكان 7 قري بإسنا هم : الكلابية وزرنيخ والحلة والحليلة والحميدات والهنادي بالإضافة إلي قرية الدير أكبر قري اسنا.و

اختتم المحافظ ، جولته بتفقد مجمع خدمات قرية الدير " أكبر قري مركز اسنا" والذي تم إنهاء أعماله الإنشائية بنسبة 100% تمهيداً لتجهيزه ومده بالأجهزة لبدء العمل به ، كما تفقد المنطقة المحيطة بالمجمع والتي من المقرر تنفيذ مشروعات بها لخدمة أهالي قرية الدير تتضمن هذه المشروعات المستقبلية انشاء وحدة مطافئ وشادر للخضروات والفاكهة وموقف وسوق حضاري.

وأعرب المحافظ، عن تقديره للعمال والشركات المنفذة للمشروعات بقري المبادرة لما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب موجها في الوقت ذاته بإنجاز العمل بالمشروعات وتسليمها طبقاً للتوقيتات الزمنية المقررة لها.

ورافق المحافظ ، فى جولته اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظة، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والمقدم ثروت خلف الله الضابط بإدارة مرور الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بإسنا.

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