البيئة: تنظيم حملات تنظيف بمحميات جنوب سيناء على مدار أسبوع

شاركت وزارة البيئة فى الاحتفال بيوم التنظيف العالمي، من خلال تنظيم مجموعة من حملات التنظيف بمحميات جنوب سيناء برًا وبحرًا وذلك على مدار الأسبوع حيث بدأت تلك الحملات بمحمية نبق.

وشهدت حملة النظافة بالمحمية مشاركة وإقبالا كبيرا من شباب مدينة شرم الشيخ والمرأة والمجتمع البدوي والمجتمع المحلي بالمحمية ومجموعة من العاملين بالفنادق وذلك فى إطار العمل على دمج الشباب وفئات المجتمع المختلفة بالعمل البيئي.

جديرا بالذكر أن حملات النظافة الخاصة بشرم الشيخ ومحميات جنوب سيناء يتم تنفيذها فى إطار استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27، كما يأتي ضمن فعاليات أنشطة رفع الوعي بأضرار البلاستيك وذلك تمهيدًا لتفعيل قرار محافظ جنوب سيناء لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي ينفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الإتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية.

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