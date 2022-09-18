طلاق ليوم واحد.. رامي جمال عن عودته لزوجته: علاقة ربنا مبارك فيها

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن تفاصيل عودة الفنان رامي جمال لزوجته بعد إعلان الانفصال بيوم واحد، لم تمر سوى 24 ساعة على إعلان المطربة المعتزلة ناريمان انفصالها عن زوجها المطرب المصري رامي جمال، حتى فاجأ الثنائي محبيهما بعودتهما لبعضهما.







وعلق رامي جمال: " الحمدلله أول مرة أشوف علاقة ربنا مبارك فيها ".



رامي جمال وزجته ناريمان

وانطلقت القصة مساء الجمعة حينما نشرت ناريمان خبر انفصالها عن زوجها عبر حسابها على إنستجرام، مؤكدة أن الطلاق وقع بعد زواج استمر لـ 8 سنوات وتمنت له الخير في حياته.



وبدوره توقف رامي جمال عن متابعتها على إنستجرام ولم يعلق على الخبر الذي أعلنته زوجته لتأتي المفاجأة في اليوم التالي، حيث نشرت ناريمان مقطع فيديو تظهر فيه بصحبة زوجها وهما يضحكان ثم أكد رامي أن هذه المرة الأولى التي يرى فيها الجميع علاقة زوجية يرتبط بها الجميع لهذه الدرجة،وأعلن أمام الجميع أنها حبيبته.

