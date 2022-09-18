حذر المقصرين.. وزير الصحة يوجه بسرعة توريد 100 سرير لمستشفى الإيمان بأسيوط

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة توريد 100 سرير لمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط وتجديد جميع أسرة المستشفى تباعًا للاحتياجات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، اليوم "الأحد"، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في إطار سلسلة من الجولات الميدانية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك متابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية الجاري تنفيذها، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط ، والعقيد علاء سليمان عضو مجلس النواب، ومصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ ، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط ، والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل مديرية الصحة بأسيوط ، والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان العام بالأربعين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام (الحضانات، رعاية الأطفال، القسم الداخلي، الكلى، الرعاية المركزة، السموم، الاستقبال والطوارىء، رعاية المسنين، السموم والحروق)، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد الوزير صيدلية المستشفى، للتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على التقارير المفصلة لكفاءة عمل أجهزة التنفس الصناعي، وماكينات الغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال، موضحًا أن المستشفى يعمل بطاقة 278 سريرًا، بينهم 43 سرير عناية مركزة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تابع الخدمات المقدمة لمصابي الحوادث بقسم الاستقبال، حيث يقع المستشفى مباشرة على الطريق الدائري السريع بحي الأربعين، بمحافظة أسيوط، مشيرًا إلى التعاون بين مستشفى الإيمان العام، ومستشفيات جامعة أسيوط، لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة للإصابات والكسور، وفي تخصصات المخ والأعصاب، والوجه والفكين.



وأكد «عبدالغفار» أن الوزير تابع سجلات انتظام الفرق الطبية بالمستشفى، موجها وكيل الوزارة ومدير المستشفى بالمتابعة الدورية لانتظام الفرق الطبية حسب جداول و"نوبتجيات" العمل.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين في الانتظام وآداء مهام عملهم، نظرًا لزيادة التردد على المستشفى والذي يخدم منطقة يتجاوز سكانها الـ 3 مليون مواطن مضيفاً أن الوزير تفقد غرف إقامة المرضى.

واطلع الوزير على الملفات الطبية الخاصة بهم، للوقوف على تطورات حالتهم الصحية والخدمات الطبية التي تقدم لهم منذ دخولهم المستشفى.

كما تفقد أماكن انتظار المترددين على المستشفى، للوقوف على مدى رضا المرضى عن الخدمة، واطلع الوزير على دورة المريض خلال تلقي الخدمات الطبية بالمستشفى.

من جانبه أكد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على كافة المستشفيات المركزية والعامة ورفع تقارير دورية عن مدى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بشكل لائق وتوفير كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة فضلاً عن المخزون الاستراتيجي من الأدوية.

وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الصحة وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بكافة المستشفيات والوحدات الصحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن مستشفى الإيمان العام تقدم خدمات بشكل لائق للمرضى وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة حيث تضمن 5 سرير عناية ، و4 سرير عناية حرجة ، و4 سرير عناية سموم و عدد 8 سرير قسم داخلي ، و 3 لعناية الحروق و4 تصلب متعدد ، و8 حضانات أطفال (مبتسرين ، وعناية مبتسرين) ، و4 عناية أطفال).

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