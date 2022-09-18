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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

خلال زيارته وحدة طب الأسرة بنزلة باقور..

وزير الصحة: أسيوط تسجل أعلى معدلات الإنجاب على مستوى الجمهورية

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان خلال زيارته لأسيوط

طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مديرية الصحة بأسيوط بتكثيف ندوات التوعية للحد من زيادة معدلات الإنجاب، لافتا إلى أن أسيوط من أعلى محافظات الجمهورية في معدلات الإنجاب والذي لا يتماشى مع سياسة الوزارة للحد من ارتفاع معدلات الإنجاب.

جاء ذلك خلال خلال نقاشه مع عدد من السيدات المشاركات في ندوة للتوعية بمخاطر ارتفاع معدلات الإنجاب بوحدة طب الأسرة بقرية نزلة باقور بمركز أبوتيج. 

وقام الوزير بسؤال بعض السيدات المشاركات عن عدد أبنائهن، وفوجئ أن منهن من لديها 4 أطفال ومنهن من معها 5، مما أثار غضب الوزير، مطالبا مديرية الصحة بتكثيف الندوات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، انتقد عدم انتظام الأطباء والتمريض والصيادلة بمستشفى الإيمان العام بأسيوط، لافتاً إلى أن نسبة العجز وصلت إلى 40٪ طبقا لما رصدته إدارة المتابعة بالوزارة.

جاء ذلك خلال تفقده أقسام مستشفى الإيمان العام بأسيوط اليوم، الأحد، رافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور محمد زين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وقيادات الوزارة.

وقال عبد الغفار: "فين الأطباء والتمريض والصيادلة بالمستشفى؟ نسبة العجز وصلت إلى 40٪  رصدتها وحدة المتابعة بالوزارة".

وشدد وزير الصحة على عدم التهاون في القطاع الصحي، وأكد أنه ستتم إحالة أي مقصر للتحقيق، وطالب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بتكثيف الجولات على المستشفيات في أوقات غير ثابتة للتأكد من التزام الأطقم الطبية في المستشفيات لتقديم خدمة طبية تليق بما تنفقه الدولة.

وتفقد وزير الصحة أقسام وحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفى والعناية المركزة والعمليات والأطفال للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى.

وكان  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تفقد مبنى مستشفى منفلوط النموذجى الجديد للوقوف على معدلات التنفيذ، وبدء خطوات استكمال الأعمال والتى يجرى إنشاؤها بنسبة تنفيذ بلغت 78٪ ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم وتنفيذاً لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

وانتقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تأخر الانتهاء من أعمال إنشاء مبنى مستشفى منفلوط النموذجي. 

وأوضح الوزير أنه ليس من الطبيعي العمل في مبنى 5 سنوات في ظل تغيرات التكلفة الإنشائية، مشددا على ضرورة تسليم المبنى في ديسمبر المقبل، قائلًا: “المبنى يتسلم في شهر 12 ميكونش فيه عامل”.

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واستمع الوزير إلى شرح حول نسبة التنفيذ، حيث بلغت 78٪  بتكلفة 266.3 مليون جنيه، وبدأت أعمال الإنشاء منذ 14 سبتمر 2017، ويتكون المشروع من 91 غرفة إقامة و30 عناية مركزية، و30 وحدة أطفال مبتسرين، و42 وحدة غسيل كلوي، و17 عيادة، و4 وحدات عمليات، و2 وحدة مناظير، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم وتنفيذاً لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل وتدخله لتذليل العقبات وبدء خطة استكمال إنشاء مستشفى منفلوط النموذجى لخدمة أهالى مركز منفلوط وقراه. 

ولفت إلى أن النهوض بالقطاع الصحى على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة تزامنًا مع تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة.

وأشار إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بجميع القرى والنجوع، وهو ما يظهر جليًا في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، والتي يبلغ عددها 136 وحدة ومركزا صحيا ما بين تطوير وإحلال كلي يجرى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتوفير الخدمات للمواطنين.

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