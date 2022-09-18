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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالتزامن مع تصدره التريند.. رمضان صبحي يشارك متابعيه صورة جديدة.. شاهد

رمضان صبحي
رمضان صبحي

نشر اللاعب رمضان صبحي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر رمضان صبحي في الصورة بإطلالة كاجوال، وذلك تزامنا مع تصدره التريند بعد مطالبة جماهير الزمالك بضمه للنادي.

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وتصدر رمضان صبحي، لاعب نادى بيراميدز ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”وطالبت جماهير نادى الزمالك بـ انضمام اللاعب للقلعة البيضاء.

 

و دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج رمضان صبحى وتصدر قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى: 

 

  • رمضان صبحي مطلب يغطي مكان بن شرقي هو دا اللي يصنع الفارق مع زيزو و امام عاشور .
     
  • رمضان صبحي  في الزمالك.
التواصل الاجتماعي رمضان صبحي نادي بيراميدز نادي الزمالك مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام جماهير الزمالك إطلالة كاجوال

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