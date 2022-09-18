بالتزامن مع تصدره التريند.. رمضان صبحي يشارك متابعيه صورة جديدة.. شاهد

نشر اللاعب رمضان صبحي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر رمضان صبحي في الصورة بإطلالة كاجوال، وذلك تزامنا مع تصدره التريند بعد مطالبة جماهير الزمالك بضمه للنادي.

وتصدر رمضان صبحي، لاعب نادى بيراميدز ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”وطالبت جماهير نادى الزمالك بـ انضمام اللاعب للقلعة البيضاء.

و دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج رمضان صبحى وتصدر قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى: