التعليم العالي تنفي تحسين تقدير الطلاب مقابل دفع رسوم إضافية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، متحدث وزارة التعليم العالى، إنه لا صحة لشائعة تحسين تقدير الطلاب مقابل رسوم إضافية، وأكد أنه لا توجد ذرة مصداقية لهذا الأمر من قريب أو بعيد، وما يتبع داخل الجامعات المصرية يتبع مع قانون تنظيم الجامعات.

وأضاف “عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية بنشرة أخبار “إكسترا نيوز”: “نعمل على رصد مثل هذه الشائعات ونتتبعها، وبناءً على ذلك يتحدد بيان رسمى للرد عليها من عدمه”.

بداية الدراسة فترة خصبة للشائعات

وأوضح متحدث وزارة التعليم العالى، أنه مع بداية دخول الجامعات هناك عدد من الشائعات التى تخرج للجميع، فبداية الدراسة تعتبر فترة خصبة لنشر الشائعات الكاذبة ولا بد من توعية الطلاب فى الرجوع إلى المصادر الرسمية.

وتابع متحدث وزارة التعليم العالى: “إننا نؤكد ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، والتأكد من المصادر الرسمية”.

فى سياق آخر، أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل سيتناول الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي بالجامعات واللمسات الأخيرة قبل انطلاقه ببداية شهر أكتوبر.

وقال المصدر لـ “صدى البلد”، إن اجتماع المجلس الأعلى سيكون الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي.

وقرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ، الإثنين 19 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.

ويمكن للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني، تدوين رغباتهم، والتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.

وأهاب الوزير بالطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق ، علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب للتحويل بين الكليات والمعاهد، وأن أعمال مرحلة التحويلات ستنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غد، الاثنين 19 سبتمبر 2022.

ويُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة من المجلس الأعلى للجامعات والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.