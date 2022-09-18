جري خوفا منها.. صور مسربة لخناقة بين شاكيرا وبيكيه على يخت

انتشرت صور مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية للنجمة الكولومبية ” شاكيرا ” وحبيبها السابق الأسباني ” جيرارد بيكيه على متن احدي اليخوت.

ووثقت الصور وقوع مشاجرة حادة بينهما أثناء تواجدهما على متن يخت في وسط البحر حيث ظهرت شاكيرا وهي تصرخ في وجه بيكيه ومنفعلة بشدة أمام طفليهما .

وفي إحدى الصور ظهر جيرارد بيكيه وهو ينصرف من أمام شاكيرا في حالة غضب تاركا المكان ومبتعدا عنها بينما هي مستمرة في حديثها .

وزعمت الأنباء أن سبب الخلاف والمشاجرة بين شاكيرا وبيكيه يرجع إلى اتهامها له بالخيانة والتي كانت سببا في إعلان انفصالهما بشهر يونيو الماضي .

أزمة جديدة تضرب علاقة شاكيرا وطليقها بيكيه:

أكد موقع lavanaguardia الاسباني، وجود ازمة جديدة بين شاكيرا وبيكيه بسبب أبنائهما حيث يرغب بيكيه في بقاء طفليهما ميلان وساشا في برشلونة.

بينما ترغب شاكيرا في بقاء طفليها بجوارها في مدينة ميامي بالولايات الامريكية المتحدة وانها لا تمانع ان يراهم بيكيه وقام الثنائي بتولية محامين لحسم الامر بينهما.



التقطت عدسات الكاميرات، صورا لـ شاكيرا أثناء ركوب الأمواج مع صديقها في فرنسا بصحبة ابنها ميلان، بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم بيكيه، وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدت شاكيرا، بذلة مخصصة لركوب الأمواج، في رسالة منها تشير إلى التعافي من صدمة الانفصال.



سبب انفصال شاكيرا وبيكية:

وقال روبرتو جارسيا، الذي ارتبط بعلاقة عاطفية مع إحدى شقيقات شاكيرا في وقت سابق، إن علاقة الثنائي كانت مثالية للغاية، إلا أن المشاكل تسللت إليهما خلال الأشهر القليلة الماضية، لأسباب اقتصادية بحتة، بعيداً عن الخيانة أو أسلوب حياة بيكيه.



