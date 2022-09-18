مصير غامض.. ميسي حيران بين تجديد عقود باريس والعودة إلى برشلونة

فجرت تقارير اعلامية مفاجاة عن مصير اسطورة الكرة الارجنتينية ليونيل ميسي داخل جدران نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

التقارير الإعلامية أفادت بأنه بخصوص عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان فإن الفريق الفرنسي واضح، ويريد تمديد عقد اسطورة الكرة الارجنتينية معه لمدة موسمين.

وذكرت التقارير الاعلامية أن الاتصالات بدأت لجس النبض بين الطرفين لكن ميسي لا يريد توقيع أي شيء الآن، ويفضل الانتظار لما بعد المونديال .

وأشارت التقارير الاعلامية الى ان تأجيل ميسي توقيع أي عقود مع نادي باريس سان جيرمان؛ يجعل البعض يربطه برغبة نادي برشلونة في بعودته الى صفوف الفريق الكتالوني مجددا.

البالون دور

وغاب الارجنتينى ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن قائمة اللاعبين المُرشحين لنيل الكرة الذهبية، لعام 2022، وقد ضمّت 30 لاعباً، من بينهم النجم المصري محمد صلاح.

غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن قائمة اللاعبين المُرشحين لنيل الكرة الذهبية، لعام 2022، للمرة الأولى منذ عام 2006، وكذلك البرازيلي نيمار دا سيلفا، منذ عام 2011

وتقرر أن يحصل أفضل لاعب في العالم فى ظل غياب الارجنتينى ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان على جائزة الكرة الذهبية 2022 في حفل يقام بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم 17 أكتوبر القادم.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز أرقام الارجنتينى ليونيل ميسي في الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان

شارك الارجنتينى ليونيل ميسي بقميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في 34 مباراة

أحرز الارجنتينى ليونيل ميسي رفقة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 11 هدفًا

ساهم الارجنتينى ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صناعة 15 تمريرة حاسمة

أرقام النجم الارجنتينى ليونيل ميسي ربما لم تكن كافية ليتواجد في قائمة الـ 30 لاعب المرشحين لجائزة البالون دور.

طريقة التصويت على جائزة الكرة الذهبية

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب:

العروض الفردية والجماعية (الفائزين) خلال العام. سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف). مسيرة اللاعب.

كل عضو يقوم باختيار 5 لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

السجل الذهبي لجميع الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ

2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2007: البرازيلي كاكا

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2004: الأوكراني أندري شفتشنكو

2003: التشيكي بافل ندفيد

2002: البرازيلي رونالدو

2001: الإنجليزي مايكل أوين

2000: البرتغالي لويس فيغو

1999: البرازيلي ريفالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1997: البرازيلي رونالدو

1996: الألماني ماتياس زامر

1995: الليبيري جورج ويا

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1991: الفرنسي جان بيار بابان

1990: الألماني لوثار ماتيوس

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1987: الهولندي رود خوليت

1986: السوفياتي إيغور بيلانوف

1985: الفرنسي ميشال بلاتيني

1984: الفرنسي ميشال بلاتيني

1983: الفرنسي ميشال بلاتيني

1982: الإيطالي باولو روسي

1981: الألماني كارل هاينتس رومينيغه

1980: الألماني كارل هاينتس رومينيغه

1979: الإنجليزي كيفن كيجان

1978: الإنجليزي كيفن كيجان

1977: الدانماركي ألن سيمونسن

1976: الألماني فرانتس بكنباور

1975: السوفياتي أوليج بلوخين

1974: الهولندي يوهان كرويف

1973: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانتس بكنباور

1971: الهولندي يوهان كرويف

1970: الألماني جيرد مولر

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1968: الإيرلندي الشمالي جورج بست

1967: المجري فلوريان ألبرت

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون

1965: البرتغالي أوزيبيو

1964: الإسكتلندي دينيس لو

1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1961: الإيطالي عمر سيفوري

1960: الإسباني لويس سواريز

1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز