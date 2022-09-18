رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

بعد حصوله على جولدن جلوب..

- رامي يوسف: الموسم الثالث من مسلسل Ramy مخصص للفنانة وردة التي أحبها كثيرا

- بيلا حديد ستظهر بشكل جديد في Ramy وأتمنى العمل مع رامي مالك مجددا

- العالم كله ينظر إلى ما تقدمه مصر في السينما والتلفزيون عبر المنصات والمهرجانات

زيارة استثنائية شهدت اللقاء الأول بين الممثل العالمي من أصل مصري رامي يوسف، والموسيقار المفضل بالنسبة له هاني شنودة، الذي تربى على موسيقاه منذ الصغر، وكانت انطلاقته العالمية مصحوبة ببصمة مؤسس فرقة المصريين.

مشاعر مختلطة ما بين الحب والاحترام والتقدير الكبير لتاريخ الموسيقار هاني شنودة، كانت هذه الأحاسيس والمشاعر التي يحاول رامي يوسف التعبير عنها بنظراته قبل كلماته في حضرة من جاء لمصر خصيصا لمقابلته والاستماع إليه عن قرب.

وكان لنا في موقع صدى البلد السبق في أن نشهد على هذا اللقاء، ونتحدث مع الممثل الشاب العالمي الذي نال جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل في عمل كوميدي عن بطولة مسلسله الشهير Ramy.

وفي السطور التالية يحكي لنا رامي يوسف عن مشاعره أثناء زياراته المتكررة إلى مصر، وفنانينه المفضلين، ومكانة السينما والدراما المصرية في الخارج.

وإلى نص الحوار...

ما سبب زيارتك الحالية إلى مصر وحرصك على لقاء الموسيقار هاني شنودة؟

أنا معتاد على زيارة مصر بصفة مستمرة، ولكن هذه المرة جئت لكي أقابل هاني شنودة الذي تربيت على موسيقاه واستمعت إليه منذ الصغر برفقة أمي وأبي، ولولا كورونا كنت أفضل مقابلته عقب فوزي بجائزة جولدن جلوب مباشرة.

تحدثت معه عبر الهاتف بعد الحفل، لكن لم يكن ذلك كافيا، فأن أكون هنا وأحادثه وجها لوجه وأستمع مباشرة إلى موسيقاه التي قررت الاستعانة بها في مسلسلي فهذا شعور لا يوصف.

شاركت متابعيك عبر انستجرام فيديو من لقائك مع حميد الشاعري.. هل نتوقع تعاون مشترك بينكما؟

حرصت على زيارة الفنان حميد الشاعري أيضا وجلست معه في ستوديو التسجيل الخاص به وكان يلعب موسيقى ريمكس، ولم نتفق على مشاركة موسيقى خاصة في الموسم الثالث من مسلسل "رامي" لكن الاقتراح مازال موجودا مستقبلا.

رامي يوسف

في البداية.. لماذا استعنت بموسيقى لونجا 79 في تتر مسلسل Ramy؟

أثناء التحضير لمسلسل Ramy منذ 5 سنوات، كنا حريصين على استخدام موسيقى كلاسيكية تجذب العرب والأمريكان ويحبها العالم أجمع، واستمعنا لألبوم فرقة المصريين، واخترت هذا التسجيل لإضافته للبرنامج.

أنا أستمع إلى الموسيقى الشرقية والعربية منذ كنت طفلا صغيرا، وكان لابد أن يكون لها تواجد خاص في مسلسل يتحدث عن عائلة مصرية تعيش في مجتمع غربي.

بعد نجاح مسلسل Ramy.. ماذا يمثل لك نجاح مسلسل Mo عبر منصة نتفليكس؟

شاركت في كتابة مسلسل Mo مع محمد عامر وهو صديقي ونحن مقربان منذ سنوات، وعرض على نتفليكس وحقق نجاحا كبيرا وسعيد بأن يكون أول عمل يرصد واقع أسرة فلسطينية ويتابعه العرب والأجانب.

رامي كان أول عمل يتكلم عن العائلة المصرية في الغرب، ووجد صدى كبيرا، ومثله Mo وأنا سعيد بهذين العملين جدا، خاصة أنه لم يكن يقدم في الخارج أي مسلسل عن العرب والمسلمين لكن الآن الفرصة أصبحت متاحة لأكثر من عمل وكل منهم يقدم فكرة جديدة.

تجمعك الكثير من الصفات المشتركة مع محمد عامر.. كيف بدأت هذه العلاقة وكواليس التعاون بينكما؟

أعرف مو عامر منذ سنوات، وكنا نقيم سويا حوالي عامين في لوس أنجلوس، بدأ هو مجال الفن عن طريق عروض ستاند أب كوميدية، ثم انضممت له ككاتب ومن ثم أصبحت أقدم عروضي الخاصة.

نتحدث عما حققناه حاليا منذ حوالي 7 سنوات، بدأت بتفاعل الجمهورمع المادة المقدمة في العروض الكوميدية لذا قررنا تحويلها إلى مسلسلات تلفزيونية أحبها الجمهور بشدة.

هل من الممكن أن تشارك في أعمال مصرية مثل الآخرين الذين بدأوا مسيرتهم في الخارج؟

طبعا.. أنا نفسي أجي مصر وأشتغل في فيلم أو مسلسل خاصة إنني اتواجد هنا حوالي مرتين في العام، وهذه الخطوة ستكون أمرا جيدا بالنسبة لي.

العالم حاليا يتابع ما تقدمه مصر من أفلام ومسلسلات سواء في المهرجانات مثل كان وصندانس، أو عبر المنصات خاصة نتفليكس "مصر باينة للناس كلها في أمريكا وأوروبا إنهم جامدين في السينما والتلفزيون".

من الفنان أو الأعمال المصرية المفضلة بالنسبة لك؟

أحرص دائما على مشاهدة الأعمال الكلاسيكية المصرية، وأتابع أعمال الكثير من الفنانين، ولكني أعتبر يوسف شاهين واحدا من أهم 5 صناع أفلام في العالم، وأحب كل أفلامه.

صف لنا شعورك عندما حصلت على جائزة جولدن جلوب؟

كانت سعادة غامرة، لم أصدق للوهلة الأولى حينما قالت جينيفر أنيستون الاسم، ولكن أحلى حاجة في هذه اللحظة "إن مصر كانت مبسوطة".

كنت أتمنى القدوم إلى مصر والاحتفال بالفوز هنا ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، ولكن تابعت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور كان سعيدا جدا.

رامي يوسف

بعد طرح البرومو.. ماذا ينتظر الجمهور في الموسم الثالث من Ramy؟

أنا سعيد بردود الفعل عقب طرح برومو الموسم الثالث، وسيجد الجمهور في أحداثه الكثير من الأمور والتفاصيل الجديدة التي ستجذب انتباههم كعادة الموسم الأول والثاني.

يشارك معنا عنصر جديد وهي بيلا حديد التي وجدتها شخصية لذيذة، وهو أول عمل تمثيلي لها، وحينما كتبت الشخصية لم أكن أتخيل أنها ستقدمها لكن بعد التصوير اكتشفت أنها كانت الشخص المثالي للاختيار"طلع أحسن عشان هي عملاه".

رامي يوسف وبيلا حديد

وكيف كانت كواليس التعاون مع بيلا حديد في تجربتها الأولى؟

بيلا حديد كانت مبسوطة جدا بالتعاون مع الفريق المصري والعربي في أمريكا، وهي المرة الأولى لها التي لا تظهر كموديل أو عارضة أزياء وتعمل مع عرب ومسلمين قادرة على التواصل معهم.

هل تفكر في تقديم موسم رابع من المسلسل؟

أنا مبسوط بالموسم الثالث من مسلسل رامي، وأعتقد نقدر نقدم موسم رابع لأن الخطة من البداية كانت تقديم 4 مواسم ثم الانتقال لتجربة جديدة تماما أتمنى أن تكون في مصر.

في الأجزاء الأولى كنا نركز على موسيقى هاني شنودة، لكن السيزون الثالث "كتبته كله لوردة"، وإلى جانب الأغنية التي ظهرت في البرومو سيكون هناك المزيد ضمن الأحداث، فأنا أحبها كثيرا.

لماذا لم تشارك في مسلسل Moon Knight مثل الكثير من الممثلين العرب؟

أحببت مسلسل Moon Knight كثيرا، وهو عمل قوي جدا، وبطلته مي القلماوي التي تلعب شخصية شقيقتي في مسلسل رامي قدمت دورا جيدا أيضا.

تم تصوير المسلسل في بودابست، وأنا كنت متواجد أيضا لتصوير فيلمي الجديد المقرر طرحه العام المقبل، لكنني لم أشارك في العمل، ومشاركتي في الموسم الثاني – مازحا- "يسأل عنه محمد دياب"، ولا أمانع المشاركة في أعمال الأبطال الخارقين فهي جيدة.

رامي يوسف وإيما ستون

هل تشارك في أعمال جديدة مستقبلا؟

شاركت في فيلم Poor Things مع إيما ستون ومارك رافالو، ويليام دافو الذي تم تصويره في بودابست، وسيطرح العام المقبل، وأظهر فيه بشخصية مختلفة تماما وأتحدث بلكنة بريطانية، حيث تدور أحداثه في مرحلة تاريخية قديمة.

ومتى ستكرر تجربة التعاون مع رامي مالك؟

أنا أحب رامي مالك جدا، وظهرت معه من قبل بدور صغير في مسلسل Mr. Robot، وأتمنى أن نقدم مزيد من الأعمال سويا، وهو كان حريصا على تهنئتي بجائزة جولدن جلوب.