تفاصيل المران المسائي لـ الأهلي بالتتش

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏للموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وقبل انطلاق مران الأهلي حرص الجهاز الفني للفريق على متابعة مباراة الاتحاد المنستيري ‏والجيش الرواندي، التي أقيمت في تونس في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا وانتهت ‏بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف وحسم تأهله إلى دور الـ32 للبطولة.‏

من المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري في تونس أحد أيام 7 أو ‏‏8 أو 9 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في ‏القاهرة.‏

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وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران داخل ملعب التتش، ثم خاض ‏الفريق فقرة إحماء قبل خوض تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية.‏

وخاض ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات ‏منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم ‏‏21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏