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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سفير لبنان بالقاهرة يطالب بوضع رؤية استثمارية مشتركة بين البلدين

مصر و لبنان
مصر و لبنان

شدد علي الحلبي ، سفير لبنان بالقاهرة  ضرورة وضع رؤية إستثمارية مشتركة تحدد الفرص المجدية بين البلدين للعمل عليها بشكل مشترك. 

وأشارعلي الحلبي ، سفير لبنان بالقاهر خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري اللبناني إلى ضرورة تسهيل إنسياب المنتجات اللبنانية التي تتمتع بمواصفات عالية الى الأسواق المصرية،لزيادة التبادل التجاري منوها بأن هناك فرص في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والغاز والتعاون خارج حدود البلدين خاصة في أفريقيا بالإعتماد على الانتشار اللبناني.

ودعا سفير لبنان بالقاهرة جميع الاشقاء من الدول العربية، لمساعدة لبنان، وعدم تركه عرضة للمؤامرات والضياع.

وقال إننا نمر في أوقات عصيبة ومصيرية، لكن القطاع الخاص اللبناني لم ولن ييأس، ونحن نقوم بكل ما نملك من قوة للحفاظ على ما تبقى من إمكانات وقدرات وهي كثيرة، وكفيلة بالنهوض بالبلد من جديد إذا وجد القرار السياسي.

وأكد الحلبي أن القطاع الخاص اللبناني يستمر بالتحرك والمبادرة بكل تصميم وإرادة وفي كل الإتجاهات، .

وتابع ان المتلقى المصري اللبناني نعتمد عليه لمساعدتنا في إيجاد متنفس لإقتصادنا الوطني يقيه شر السقوط، عبر بناء شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص المصري.

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وزير التجارة والصناعة: 1.2 مليار دولار حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات للإنتقال الى آفاق جديدة في العلاقات الإقتصادية التي نأمل أن تكون نموذجاً يحتذى به، مشيرا الى ضرورة التحرك السريع في اتخاذ الإجراءات والتنفيذ .

 ورقة عمل إقتصادية مشتركة

وقدم السفير ورقة عمل إقتصادية مشتركة تم إعدادها بين الهيئات الإقتصادية اللبنانية والإتحاد العام لغرف التجارة المصرية، لدى زيارة وفد من الإتحاد الى لبنان العام الماضي.

ووجه الشكر للرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل المبادرات الأخوية الهامة التي قام بها تجاه لبنان ، خصوصا الإعلان عن إلتزام مصر الإستراتيجي بدعم لبنان.

 

وتحتل لبنان المرتبة الـ 13 للدول المستثمرة في مصربقيمة استثمارات تصل إلى 1,2 مليار دولار. 

وهناك نحو 1904 شركة لبنانية تعمل في السوق المصرية  تتركز في القطاع المالي والصناعي والخدمي والعقاري. 

ويبلغ قيمة التجارة بين مصر ولبنان ارتفع العام الماضي لنحو 580 مليون دولار في مقابل 420 مليون دولار خلال 2020، بنمو 35,4%،وارتفعت قيمة الواردات المصرية من لبنان لتصل إلى 228,5 مليون دولار في مقابل 131 مليون دولار.

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