عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 : احتفل بإنجازاتك

برج الجوزاء وحظك
برج الجوزاء وحظك اليوم

تشير توقعات برج الجوزاء اليوم، أنك قد تفكر في البحث عن طرق جديدة لزيادة مدخراتك.

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

txt

4 أبراج تحسدك وتغير من نجاحك.. احذر التعامل معهم

txt

أكثر الأبراج عصبية وخلقهم ضيق.. الحمل الأبرز | لن تتوقع رد فعلهم

برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022

قد تحصل على مكاسب قصيرة من حيث الاستثمارات، قد تفكر في البحث عن طرق جديدة لزيادة مدخراتك، قد لا تحقق أرباحًا ضخمة اليوم ولكن لا يزال بإمكانك إدارة أموالك بشكل مريح، قد تقضي عائلتك وقتًا ممتعًا معك، يمكنك الاحتفال بإنجازات أطفالك مع أفراد عائلتك الممتدة.

برج الجوزاء وحظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم يمكنك أن تقيم علاقات جيدة مع رئيسك في العمل اليوم. قد يكون لديك بعض الترقيات،قد تزداد مكانتك في المجتمع، قد تتوقع أيضًا بعض السفر المتعلق بالعمل ، مما قد يعزز آفاق حياتك المهنية.

توقعات برج الجوزاء صحيا

قد تشعر بالملل بسبب قلة الراحة المناسبة، قد تعاني من آلام في الظهر أو برد أو حمى طفيفة، قد لا تأخذ الأمر على محمل الجد وقد تستمر في تمارين التنفس.

توقعات برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

قد تكون في أزمة سواء كنت تتبع نصيحة شريكك أم لا، قد تحاول إقناعه ولكن قد لا يكون ذلك ممكنًا. 

حظك اليوم برج الجوزاء وتوقعات شهر سبتمبر 2022

قد لا تظهر التسرع في المعاملات المالية، قد تحترم نصيحة ذوي الخبرة، قد تستمر نفقاتك في الزيادة ؛ ومع ذلك، يمكنك التحلي بالصبر.

برج الجوزاء حظك اليوم توقعات برج الجوزاء توقعات برج الجوزاء صحيا برج الجوزاء وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإيلكت سبور (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

أذكى قرار أهلاوي.. مفاجأة الخطيب تضيع على الزمالك غرامة كهربا| تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

شدوا أحزمة الأمان.. الدولار يستعد للطيران مع قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (2-1) في الدوري الإسباني

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

هل يجب غسل الملابس والفرش بعد الجنابة ؟.. أمين الفتوى يجيب

موضوعات متعلقة

4 أبراج تحسدك وتغير من نجاحك.. احذر التعامل معهم

برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022: حب متبادل

برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : حافظ على نشاطك

برج الجدي.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : خطط لمستقبلك

برج القوس.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : يزداد حبك لشريك حياتك

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : تجنب العناد والأنانية

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : لا تتسرع

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : تفقد أعصابك

ترشيحاتنا

منجم سعادة.. فاروق جويدة يكشف عن لقاءات عادل إمام بمنزل سمير سرحان

بفضل هذا المعالج.. هاتف أندرويد قادم ينافس iPhone 14 Pro Max

بعد وعود لجنة العفو بشأن عودة المُفرج عنهم لعملهم .. شروط إصدار قائمة جديدة

بعد ارتفاعات متواصلة .. استقرار سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 19-9-2022

التنكيس في قراءة القرآن أثناء الصلاة.. معناه ومتى يحرم؟

اقتربت.. صفقة الزمالك المنتظرة على وشك الانتهاء | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى بنت في الدنيا..عمر كمال يثير الجدل حول ارتباطه بـ طليقة الفيشاوي

هاني الناظر يقدم نصائح لحماية الطفل من العدوي مع عودة المدارس

بادي وشورت أبيض.. جوهرة تثير الجدل بأحدث إطلالة |شاهد

بالأحمر.. رضوى الشربيني تداعب جمهورها بإطلالة جديدة

فيديو

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ