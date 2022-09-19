عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 : تتعرض للإجهاد

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

تشير توقعات برج الثور اليوم، أنه يمكنك تحسين تواصلك واستخدامه بفعالية.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 18 سبتمبر 2022 ماديا وعاطفيا وصحيا

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 16 سبتمبر 2022.. تحذير للدلو وهذا البرج يتعرض لموقف صعب

برج الثور وحظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022

قد تمنحك صناديق الاستثمار المشتركة الخاصة بك مكاسب ممتازة، يمكنك الاستماع إلى رؤسائك، قد تتحول أسرتك إلى حد ما تجاهك، قد يتجادل أخوك الأصغر معك وقد لا يستمع إلى نصيحتك، قد لا تتجاهل هذا الموقف وقد تشعر بالحزن ومع ذلك فأنت تعلم أن عائلتك تحبك وقد يكون هذا مجرد سلوك مؤقت، قد تشعر بالضعف لبعض الوقت ولكن بعد ذلك قد تزيد من تركيزك على الصحة.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد المهني

قد تظهر التسرع في الأمور المهنية، والتي قد لا تكون جيدة بالنسبة لك، يمكنك القيام بعملك الضروري بكل سهولة. 

توقعات برج الثور صحيا

يمكنك العمل من أجل الحفاظ على صحتك من خلال القراءة عن العلاجات البديلة، يمكنك الانضمام إلى فصول اللياقة البدنية.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

يمكنك الخروج مع شريكك لمشاهدة فيلم أو مسرح، إذا كنت متزوجًا ، فقد تفكر في القيام باستثمار لمستقبلك.، يمكنك الذهاب في نزهة رومانسية ترفيهية مع من تحب.

حظك اليوم .. برج الثور وتوقعات شهر سبتمبر 2022

قد يكون هناك حالة من الاضطراب وقد تفتقر إلى السعادة والسلام في الحياة،قد يكون لديك شجار مع أحد أفراد الأسرة،  قد تتعرض للإجهاد بسبب المشاكل الداخلية.

برج الثور حظك اليوم توقعات برج الثور توقعات برج الثور صحيا برج الثور وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإيلكت سبور (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

أذكى قرار أهلاوي.. مفاجأة الخطيب تضيع على الزمالك غرامة كهربا| تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

شدوا أحزمة الأمان.. الدولار يستعد للطيران مع قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (2-1) في الدوري الإسباني

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

هل يجب غسل الملابس والفرش بعد الجنابة ؟.. أمين الفتوى يجيب

موضوعات متعلقة

4 أبراج تحسدك وتغير من نجاحك.. احذر التعامل معهم

برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022: حب متبادل

برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : حافظ على نشاطك

برج الجدي.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : خطط لمستقبلك

برج القوس.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : يزداد حبك لشريك حياتك

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : تجنب العناد والأنانية

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : لا تتسرع

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : تفقد أعصابك

ترشيحاتنا

منجم سعادة.. فاروق جويدة يكشف عن لقاءات عادل إمام بمنزل سمير سرحان

بفضل هذا المعالج.. هاتف أندرويد قادم ينافس iPhone 14 Pro Max

بعد وعود لجنة العفو بشأن عودة المُفرج عنهم لعملهم .. شروط إصدار قائمة جديدة

بعد ارتفاعات متواصلة .. استقرار سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 19-9-2022

التنكيس في قراءة القرآن أثناء الصلاة.. معناه ومتى يحرم؟

اقتربت.. صفقة الزمالك المنتظرة على وشك الانتهاء | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى بنت في الدنيا..عمر كمال يثير الجدل حول ارتباطه بـ طليقة الفيشاوي

هاني الناظر يقدم نصائح لحماية الطفل من العدوي مع عودة المدارس

بادي وشورت أبيض.. جوهرة تثير الجدل بأحدث إطلالة |شاهد

بالأحمر.. رضوى الشربيني تداعب جمهورها بإطلالة جديدة

فيديو

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ