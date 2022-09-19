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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لعدم ضياع حقوق المرأة.. محامية تناشد بسرعة الأحكام في قضايا الميراث.. فيديو

أحكام قضائية
أحكام قضائية

أكدت شيرين محفوظ، المحامية المتخصصة بشئون المرأة، أن هناك مشكلة أساسية في قضايا الميراث ببعض المحافظات وهي عدم إعطاء حقوق الميراث للسيدات، وبالتالي تضيع الحقوق.

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وقالت شيرين محفوظ، خلال لقاء له لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك ميراث يتعلق بأملاك، والتي لا  يوجد عليها مستندات ، وفي تلك الحالة تضيع حقوق الفتيات، وهناك  حالة أخرى في أن الأب له بنات فقط، ويتدخل في الميراث الأعمام.

 

وتابعت المحامية المتخصصة بشئون المرأة، أن الفتاه تجد صعوبة في الحصول على حقوقها لو لم يكن هناك مستندات، وفي تلك الحالة تعود إلى سبطة القاضي التقديرية، وهناك قضايا يتم تقديم مستندات ولكن تأخذ وقت طويل بالمحكمة تصل لسنوات.

 

سرعة إصدار الأحكام

وأشارت شيرين محفوظ إلى أنه نناشد بسرعة إصدار الأحكام في قضايا الميراث. 

شئون المرأة محافظات قضايا الميراث احكام المراة

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