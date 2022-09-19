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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. احتجاجات في الهند بعد تسريب فيديو لـ 60 فتاة من حمام "سكن الطالبات"

فيديو مخل تظهر فيه
فيديو مخل تظهر فيه 60 فتاة يهز الهند

عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان، فيديو مخل تظهر فيه 60 فتاة يهز الهند.

ووفقا للتقرير، شهدت الهند احتجاجات أمام جامعة شانديغار فى الهند، بعد تداول أنباء تفيد بإقدام 8 طالبات على إنهاء حياتهن، والسبب ظهورهن بفيديو مسرب مخل بالأداب العامة.

وتم إلتقاط الفيديو داخل حمام نزل الفتيات، وظهر فيه 60 طالبة، حيث كشفت تقارير أن طالبة صورت الفيديو، ثم أرسلته لصديقها، ليتم نشره لاحقا على السوشيال ميديا.

وكشفت السلطات، تعرض الطالبات لحالات إغماء، نافية اقدامهن على إنهاء حياتهن، فيما أعلنت إعتقالها للشاب المتهم بتسريبه الفيديو، وفتحت تحقيقا فى الواقعة.

الهند فيديو مخل جامعة شانديغار فيديو مسرب حالات إغماء

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