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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن أنت الحياة.. تقديم الخدمة الطبية لـ1000 مواطن ببحر البقر 2 بالشرقية

أنت الحياة
أنت الحياة

أكد الدكتور خالد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قامت إدارة القوافل وإدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية ضمن مبادرة "أنت الحياة"، وذلك بقرية بحر البقر ٢ التابعة لمدينة ومركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومين ١٧_ ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢.

 

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كالباطنة، والنساء والتوليد، والأطفال، والجلدية، والعظام، والرمد، ونجحت بتوقيع الكشف الطبي المجاني خلال يومين علي ١٠٨٧ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، وتطعيم عدد ١٠٧ مواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد١٩، كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، وغيرها.

انطلاق مبادرة "أنت الحياة" من قرية بحر البقر 2 في الشرقية.. صور

يذكر أن مبادرة أنت الحياة، تندرج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وتستمر بالتواجد في محافظة الشرقية على مدار ستة أيام من السبت ١٧ سبتمبر وحتى الخميس ٢٢ سبتمبر الجاري، لتقدم فعاليات ثقافية، وفنية، وأنشطة متعددة، وعدد من ورش العمل في إطار اهتمام مؤسسة حياة كريمة المستمر ببنية الإنسان المصري، حيث تهتم أنت الحياة بتقديم أنشطة عديدة تهم كافة الفئات من الأطفال والشباب والخريجين، وكبار السن، ذلك بالمشاركة مع عدة جهات بالدولة على رأسها وزارة الصحة، ووزارة الثقافة ، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة الإدمان، والجامعة البريطانية.

 

وقدم الدكتور خالد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للقائمين على مؤسسة حياة كريمة، وقيادات مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل بالإدارة الصحية بالحسينية، ومستشفى الحسينية المركزي، على جهودهم المبذولة لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.

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