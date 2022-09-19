صفعة علي وجه الجماعة الإرهابية .. الأعلي لمسلمي المانيا يطرد الإخوان ويجرد الزيات

قام المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا، أمس الأحد، بطرد كافة الواجهات الإخوانية من عضوية المجلس وفي مقدمتهم المركز الإسلامي في ميونخ واتحاد الطلبة التابع للإخوان المسلمين، كما قام بتجريد إبراهيم الزيات المعروف بوزير مالية الإخوان من كافة مناصبه داخل الاتحاد.



وكان المجلس قد عقد انتخاباته بالأمس وسط تحديات كبرى تواجه المسلمين في ألمانيا في مقدمتها استخدام الواجهات الشرعية التي تمثلهم من قبل جماعة الإخوان كأدوات للعمل لصالح الجماعة.

من جهة، أخرى قامت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين ١٩ سبتمبر بنشر خمس مقترحات لجلسة لجنة الشؤون الداخلية والوطنية المتعلقة بقضية الإسلام السياسي وهي:

أولاً : الإسلام السياسي والمتشدد ظاهرة واحدة

ثانياً : يجب الفصل في محاربة الإسلاميين المتشددين بين السنة والشيعة.

ثالثاً : يجب منع أي تأثير ديني سياسي يأتي من الشرق الأوسط

رابعاً : يجب وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الإسلام السياسي.

خامساً : يجب الوقوف بصلابة امام مخطط نشر أفكار الإسلام السياسي في الأوساط الألمانية.