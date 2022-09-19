جنازة القرن.. الملكة إليزابيث تتصدر تريند تويتر.. والمغردون يودعونها بكلمات مؤثرة

جنازة الملكة إليزابيث أصبحت حديث العالم، اليوم، بمتابعة مراسم الجنازة ورحلتها إلى مثواها الأخير في جنازة مهيبة شديدة النظام بحضور عدد كبير من زعماء العالم.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا حول العالم، هاشتاج “الملكة إليزابيث” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثناء متابعتهم لمراسم جنازة الملكة إليزابيث إلى مثواها الأخير.

وتصدر هاشتاج “الملكة إليزابيث” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت رسائل رواد السوشيال ميديا لتوديع الملكة إليزابيث، وتعليقاتهم علي جنازتها المهيبة، كالآتي:

The end of a glorious Era



RIP Queen Elizabeth ll

Elizabeth Alexandra Mary

(21 April 1926 - 8 September 2022) #queensfuneral #QueenElizabeth #الملكة_إليزابيث pic.twitter.com/1KLhCqbGBF — Wissam R Hanna (@WissamRHanna) September 19, 2022

توفيت الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عامًا، وكانت وفاتها، وباتت المملكة على قدم وساق لتنفيذ خطة سقوط جسر لندن كما خطط لها على مدار سنوات.

وتوفيت الملكة بسلام في قلعة بالمورال في اسكتلندا، ثم تم إحضار نعش الملكة إلى لندن من إدنبرة في 13 سبتمبر.

ووفقًا لخطة عملية جسر لندن التفصيلية، تم نقلها من قصر باكنجهام إلى قاعة وستمنستر في العاصمة لندن حيث وضع نعشها في الدولة لمدة أربعة أيام قبل الجنازة الرسمية.

وبدأت الجنازة صباح اليوم، وسط حضور زعماء العالم والعائلة المالكة والأصدقاء المقربون والضيوف المدعوون كنيسة وستمنستر لتقديم احترامهم للملكة الراحلة.

ولكن ما هي الملابس والمجوهرات التي ستدفن بها الملكة؟

ظل ما ستدفن فيه الملكة طي الكتمان خلال الاستعدادات للجنازة، قالت بيثان هولت ، خبيرة الموضة الملكية ومؤلفة كتاب The Queen: 70 عامًا من Majestic Style ، لـ Vanguard: لقد أولت الملكة اهتمامًا وثيقًا لملابسها ، لذا فهذه تفاصيل سيكون لها سيطرة كاملة عليها' ، مضيفة أن صاحبة الجلالة ربما ترتدي ملابس سوداء أو 'قد ترتدي زيًا يحمل ذكريات سعيدة لها' .

من المفهوم أن الملكة ستكون قد قررت ارتداء الزي قبل وفاتها، على سبيل المثال فستان زفافها على الأمير فيليب.

ما هي المجوهرات التي ستدفن بها الملكة؟

كان لدى صاحبة الجلالة الملكة أكثر من 300 قطعة مجوهرات فاخرة في مجموعتها الخاصة ويعتقد أنها ستدفن بقطع شخصية قريبة من قلبها لأن جواهر التاج تعود الآن للملك تشارلز الثالث.

وقالت ليزا ليفينسون، رئيسة الاتصالات في مجلس الماس الطبيعي، لـ Metro.co.uk: صاحبة الجلالة هي امرأة متواضعة بشكل لا يصدق في القلب ومن غير المرجح أن ترتدي أي شيء سوى خاتم زفافها الذهبي الويلزي البسيط للراحلة وزوج من أقراط اللؤلؤ.

وأضافت ليفينسون، أن خاتم خطوبة الملكة، الذي يخص والدة الأمير فيليب ، الأميرة أليس أميرة باتنبرغ، من المرجح أن يُمنح للأميرة آن.