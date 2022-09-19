عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنازة القرن.. الملكة إليزابيث تتصدر تريند تويتر.. والمغردون يودعونها بكلمات مؤثرة

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث أصبحت حديث العالم، اليوم، بمتابعة مراسم الجنازة ورحلتها إلى مثواها الأخير في جنازة مهيبة شديدة النظام بحضور عدد كبير من زعماء العالم.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا حول العالم، هاشتاج “الملكة إليزابيث” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثناء متابعتهم لمراسم جنازة الملكة إليزابيث إلى مثواها الأخير.

وتصدر هاشتاج “الملكة إليزابيث” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت رسائل رواد السوشيال ميديا لتوديع الملكة إليزابيث، وتعليقاتهم علي جنازتها المهيبة، كالآتي:

توفيت الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عامًا، وكانت وفاتها، وباتت المملكة على قدم وساق لتنفيذ خطة سقوط جسر لندن كما خطط لها على مدار سنوات.

وتوفيت الملكة بسلام في قلعة بالمورال في اسكتلندا، ثم تم إحضار نعش الملكة إلى لندن من إدنبرة في 13 سبتمبر.

ووفقًا لخطة عملية جسر لندن التفصيلية، تم نقلها من قصر باكنجهام إلى قاعة وستمنستر في العاصمة  لندن حيث وضع نعشها في الدولة لمدة أربعة أيام قبل الجنازة الرسمية.

وبدأت الجنازة صباح اليوم، وسط حضور زعماء العالم والعائلة المالكة والأصدقاء المقربون والضيوف المدعوون كنيسة وستمنستر لتقديم احترامهم للملكة الراحلة.

 

ولكن ما هي الملابس والمجوهرات التي ستدفن بها الملكة؟

ظل ما ستدفن فيه الملكة طي الكتمان خلال الاستعدادات للجنازة، قالت بيثان هولت ، خبيرة الموضة الملكية ومؤلفة كتاب The Queen: 70 عامًا من Majestic Style ، لـ Vanguard: لقد أولت الملكة اهتمامًا وثيقًا لملابسها ، لذا فهذه تفاصيل سيكون لها سيطرة كاملة عليها' ، مضيفة أن صاحبة الجلالة ربما ترتدي ملابس سوداء أو 'قد ترتدي زيًا يحمل ذكريات سعيدة لها' .

من المفهوم أن الملكة ستكون قد قررت ارتداء الزي قبل وفاتها، على سبيل المثال فستان زفافها على الأمير فيليب.

 

ما هي المجوهرات التي ستدفن بها  الملكة؟

كان لدى صاحبة الجلالة الملكة أكثر من 300 قطعة مجوهرات فاخرة في مجموعتها الخاصة ويعتقد أنها ستدفن بقطع شخصية قريبة من قلبها لأن جواهر التاج تعود الآن للملك تشارلز الثالث.

وقالت ليزا ليفينسون، رئيسة الاتصالات في مجلس الماس الطبيعي، لـ Metro.co.uk: صاحبة الجلالة هي امرأة متواضعة بشكل لا يصدق في القلب ومن غير المرجح أن ترتدي أي شيء سوى خاتم زفافها الذهبي الويلزي البسيط للراحلة وزوج من أقراط اللؤلؤ.

وأضافت ليفينسون، أن خاتم خطوبة الملكة، الذي يخص والدة الأمير فيليب ، الأميرة أليس أميرة باتنبرغ، من المرجح أن يُمنح للأميرة آن.

جنازة الملكة اليزابيث الملكة إليزابيث إليزابيث هاشتاج “الملكة إليزابيث” مراسم جنازة الملكة إليزابيث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

موضوعات متعلقة

صورة الدولة العظمى .. نبيل الحلفاوي يعلق على مراسم جنازة الملكة إليزابيث

ترشيحاتنا

لماذا ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلندا زيًا تراثيًا في جنازة إليزابيث؟

ألمانيا تلجأ لدولة عربية لإنقاذها من شتاء الطاقة الأوروبي

خدمات جديدة | إعلان من السعودية بشأن تأشيرات العمرة

هيكل إداري جديد| حجازي يعتمد حركة تغييرات بقيادات وزارة التربية والتعليم

المجلس الأعلى للآباء والمعلمين: نهدف لنقل آراء أولياء الأمور وأفكارهم للمسئولين

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. هندسة 96% وفني صحي يصل لـ 95%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف وتاتو.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بإطلالتها| شاهد

أنيقة ومحتشمة.. الملكة رانيا تبهر الجميع بإطلالة جذابة بجنازة الملكة إليزابيث

هتركب القطر والمترو والأتوبيس بتذكرة واحدة.. وقت وكيفية تطبيق القرار

بفستان أنيق.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ارتفاع الدولار وانخفاض الذهب .. مفاجأة في أسعار اليوم

رفع أسعار الفائدة ؟! .. توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

بشكل كوميدي.. انتصار وابنتها تغنيان يا طبطب وأدلع عبر تيك توكI خاص

منهم أسماء غير متوقعة.. 15 لاعبا يرحلون عن الأهلي رسميا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ