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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تنبأت بموتها.. خسارة مفجعة للملكة إليزابيث قبل رحيلها بأيام

الملكة إليزابيث والكلب
الملكة إليزابيث والكلب الأليف

عانت الملكة إليزابيث من حزن قبل أسابيع قليلة من رحيلها في 8 سبتمبر عن عمر يناهز 96 عامًا، حيث أمضت أيامها الاخيرة في “بالمورال”، لكن في حزن بعدما فقدت أحد رفاقها المحبوبين الذين أمضت معهم 18 عاما ماضية.

فقدان كلب الملكة إليزابيث

وكانت خسارة الملكة إليزابيث المفجعة هي فقدان أكبر كلب أليف بقى على قيد الحياة من مجموعة كلابها الأليفة، ووفقا لموقع “ياهو نيوز" ماتت هذه الكلبة “كاندي” من سلالة كلب ألماني وكلب من فصيل كورجي الويلزي، بعد وقت قصير من وصولها إلى المرتفعات الاسكتلندية في بداية الصيف.

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وكان فقدانها بمثابة ضربة صادمة ومُحزنة للملكة حيث كانت كاندي معها منذ عام 2004، مما جعلها تبلغ من العمر أكثر من 18 عامًا ، وهو عمر رائع لأي كلب.

الكلاب الأليفة للملكة إليزابيث

وبشكل مؤثر، كان للكلبة نفس اسم لابرادور الأصفر محبوب للغاية للأمير فيليب، وكانت لها أيضًا علاقة بالأميرة مارجريت، إذ بدأت الملكة في تربية دورجيس مع أختها "داشوند بيبكين" وصغارها.

وفاجأت الملكة فريقها باتخاذ قرار نقل رفات الكلب المخلص إلى لندن ودفنها في وندسور مع أحد دورجيس فولكان الذي توفي عام 2020.

كان هذا طلبًا غير معتاد للغاية لأن جلالة الملكة عادة ما تدفن كلابها حيث ماتوا ، لذلك يمكن العثور على شواهد قبورهم في وندسور وساندرينجهام وبالمورال.

لكن لم تعد جلالة الملكة إلى المنزل من قلعة بالمورال وتوفيت بسلام مع اثنين من كلابها المتبقيين ساندي ومويك ، اللذين حصلت عليهما العام الماضي فقط بعد وفاة زوجها الأمير فيليب، وطوال سبعة عقود من حكمها ، امتلكت الملكة أكثر من 30 كلبًا.

كلبة الملكة إليزابيث ساندي المكسيك بيتبول جنازة الملكة اليزابيث

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