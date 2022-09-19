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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أنباء عن إعتزاله.. حفلات محمد فؤاد اشتباكات وأزمات وخيبة أمل

محمد فؤاد
محمد فؤاد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو للفنان أثناء حضوره جلسة دينية يتضمنها بعض المواهب الشابة من الشيوخ ذات الصوت الحسن في تلاوة القرآن الكريم، وظهر فؤش وهو يستمتع بسماع أحد هؤلاء الشيوخ، مما جعل البعض يتسائل هل محمد فؤاد اعتزل الغناء؟.

كما أرجع بعض الجمهور أنه ربما يكون قد ابتعد عن الفن قليلا بعد فشل حفله الأخير، حيث أحيا "فؤاد" حفلا في  4 أغسطس الماضي، بعد غياب طويل عن جمهوره، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات، هي : 800 جنيه للتذكرة العادية، 1200 جنيه للتذكرة المميزة، ترابيزة جماعية لـ 10 أشخاص تكلفتها 15 ألف جنيه.

محمد فؤاد خيب ظن الحضور وردد الكثيرون: " فؤاد مش زي زمان، في إشارة إلى عدم رضاهم عن الحفل.

كما انفعل «فؤاد» على الموجودين، واضطر إلى التوقف عن الغناء بسبب اشتباكات وأزمات بالحفل وقال: «اللي مش هيحترم نفسه يطلع برة».

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فؤش يستمتع بسماع القرآن

تم تداول الفيديو الذي يظهر فيه محمد فؤاد مع ساب يقرأ القرآن بسرعة البرق على صفحات السوشيال ميديا وربط البعض غياب محمد فؤاد عن الساحة الغنائية بتواجده فى تلك الجلسات التى ربما لا تكون الأولى له، وتحولت صفحات السوشيال ميديا إلى صفحات للتكهنات حول حقيقة اعتزال فؤاد وتركه للغناء.


هل اعتزل فؤاد الغناء  

وبالرغم من تكهنات البعض حول اعتزال فؤاد  إلا أن هناك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، أكدوا أن هذه الجلسات لأصدقاء محمد فؤاد من البدو ويحرص على حضورها  كنوع من أنواع المجاملة، وأنه لم يعتزل الغناء بل أنه بصدد طرح العديد من الأعمال الغنائية وإحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة.

تغريم محمد فؤاد 20 ألف جنيه

وقدم محمد فؤاد ، فى الحفل العديد من أشهر أغانيه القديمة التى تفاعل معها الجمهور ومنها مواعداني والحب الحقيقي وفاكرك ياناسيني والحب الحقيقي  ولو وكمانانا، وعلى الرغم أن حفلات محمد فؤاد قليلة جدا إلا أن نقابة الهن الموسيقية قررت معاقبته وتغريمه مبلغ ٢٠ ألف جنية بسبب استخدامه فلاشة وإقامة الحفل بدون فرقة موسيقية.

 وأعلن فؤاد أنه سدد المبلغ لنقابة المهن الموسيقية على أن يقوم فيما بعد باصطحاب فرقة موسيقية مكونة من ٧ موسيقيين وعازفين.

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