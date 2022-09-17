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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفيش حاجة ترجعني ليكي .. منشور صادم من زوج آيتن عامر بعد طلاقهما

ايتن عامر - محمد
ايتن عامر - محمد عز العرب

نشر محمد عزب العرب، طليق آيتن عامر، رسالة صادمة عبر ستوري حسابه على  إنستجرام بعد تحويل حالته الاجتماعية إلى سينجل.

وكتب مدير التصوير محمد عز العرب:"مفيش حاجة هترجعني ليكي".

ونشرت سابقا الفنانة آيتن عامر مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وتحديدا عبر خاصية الستورى، من كواليس أغنيتها “خطافة الرجالة”، والتى قدمتها بعد طلاقها من زوجها محمد عز العرب.

وعلقت آيتن عامر على الفيديو الجديد: “لما الموزع فجأة فى نص الليل يقرر يحط كورال فى الأغنية!!”.

آيتن عامر وأحمد حلمى

أثارت الفنانة آيتن عامر الجدل بعد رقصها على فيديو جديد على أغنية أحمد حلمي “بص الحركة دي”.

ونشرت آيتن عامر جزءًا من مقطع للأغنية وهي تغني "كل اللي فات مات.. حتى بص الحركة دي".

واعتبر البعض ما فعلته آيتن عامر أنها توجه رسالة غامضة لطليقها، بعد فترة من طلاقهما.

عز العرب وآيتن عامر

نشر  مدير التصوير عز العرب، طليق آيتن عامر، فيديو عبر “إنستجرام”، لمقطع أغنية تبدأ بـ "هي دي النهاية"، حيث وضع اسم ابنه يوسف وابنته تيتي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، حيث ظهر أن هناك خلافا سيشتد بين الثنائي بسبب الأولاد.

ايتن عامر وزوجها

آيتن عامر تؤكد خبر طلاقها
في رد مفاجئ بعد أخبار طلاقها؛ نشرت الفنانة آيتن عامر عبر ستوري صفحتها على “إنستجرام” صورة لخبر طلاق دان بالزرين بعد أيام من زواجه، وعلقت عليها بايموجي ساخر ، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدًا لخبر طلاقها.

ونشرت الفنانة آيتن عامر صورة لها برفقة مطرب الراب ويجز،  عبر ستوري صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت آيتن عامر على الصورة: "أنا بحبه"، في حين حرص ويجز على نشر الصورة على أغنيته البخت وعلى مقطع "والله ووقعت بفكر فيك بالي عليك مشغول".

وكانت آيتن عامر انفصلت عن زوجها عز العرب منذ أسابيع، حيث تم الطلاق رسميا بينهما.

مطرب الراب أحمد حلمى الفنانة ايتن عامر مطرب الراب ويجز كل اللي فات مات مدير التصوير محمد عز العرب خطافة الرجالة طرب الراب ويجز

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