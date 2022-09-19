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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات الهولندية في مجالات التحول الأخضر

شكري ولقاء مع نظيره
شكري ولقاء مع نظيره الهولندي

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مع وزير خارجية هولندا فوبكه هوكسترا، وتم تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من الملفات الدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد على التطلع لتعزيز مختلف ملفات التعاون الثنائي بين مصر وهولندا، مؤكداً أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، لاسيما فى مجالات التحول الأخضر.

 وحرص وزير الخارجية، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم الخارجية، على الرد على استفسارات نظيره الهولندى بشأن الترتيبات الخاصة بمؤتمر قمة المناخ القادمة، مستعرضاً أهم ملامح وأهداف رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر، والحاجة إلى توافق المجتمع الدولي على خطة عمل واضحة تحقق أهداف وتطلعات العمل المناخي الدولي. 

كما ناقش الجانبان عملية الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ عقد العمل من أجل المياه، والذى تتولى هولندا دوراً تنسيقياً هاماً فيه، إضافة إلى مناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية على الدول النامية والدول الأفريقية على وجه الخصوص، والوضع الجيوستراتيجي الدولي الراهن.

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