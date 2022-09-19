ميار شريف تتأهل للدور الثاني ببطولة بودابست الدولية للتنس

تأهلت البطلة المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني، دور الـ16، ببطولة بودابست الدولية للتنس، التي انطلقت بالمجر في 17 وتستمر حتى 25 من شهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك عقب فوز البطلة المصرية، المصنفة رقم 73 عالميًا، على التشيكية جيسكيا ماليكوفا، المصنفة رقم 238 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 5-7 و7-6 و6-3 اليوم الاثنين بالدور الأول (32).

وتواجه ميار في الدور المقبل السلوفاكية انا كارولينا شميدلوفا، المصنفة رقم 122 عالميا.

وكانت ميار شريف قد شاركت في بطولة بوخارست برومانيا، وودعتها من الدور ربع النهائي عقب الخسارة أمام البلجيكية مارينا زانيفيسكا، المصنفة رقم 95 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 1-6 و4-6.

وتغلبت اللاعبة المصرية في الأدوار السابقة بالبطولة على النمساوية جوليا جرابهر، المصنفة رقم 99 عالميا، بمجموعتين بواقع 6-3 و6-3 بدور الـ16 وعلى الرومانية ميريام بيانكا، المصنفة رقم 398 عالميا، بمجموعتين بواقع 6-4 و6-2 بدور 32.