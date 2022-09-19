عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"النواب اللبناني" يؤكد إصراره على إنجاز التشريعات الإصلاحية وحفظ حقوق المودعين

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إصرار المجلس النيابي على تكثيف عمله لإنجاز المطلوب منه على صعيد التشريعات الإصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية في هذا الإطار وحفظ حقوق المودعين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم "الإثنين" لوفد من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثة الصندوق الدولي للبنان ارنستو ريجو راميريز بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة في العاصمة بيروت.
وتم خلال اللقاء، عرض مراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي.

على صعيد متصل، استقبل رئيس مجلس النواب أيضا سفير بلجيكا الجديد كوين فيرفايكي في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة سفيرًا لبلاده لدى لبنان.

كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة وآخر المستجدات خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

استلم شقتك فورا بقسط 400 جنيه بس.. مفاجأة في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

طريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

ترشيحاتنا

أحمد موسى يستعرض حجم دين الحكومة مقارنة بالناتج المحلي..شاهد

الإسماعيلي يضم محمد حسن رسميا خلال الانتقالات الصيفية

اتجوزت مرتين..فاطمة لـ محكمة الأسرة: الأول مبيعرفش والتاني شكك في نسب أطفاله

شكري يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الهند لدعم أجندة التنمية والمناخ

تامر أمين: إليزابيث الثانية نالت الاحترام والتقدير في جنازتها

سيراميكا كليوباترا يضم محمد عادل من الإسماعيلي لمدة 3 مواسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطرابات ومشاكل في الحمل.. طبيب نساء يحذر من الغسول المهبلى

ببدلة ستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

كيليان امبابي أول المتضررين..بول بوجبا يستعين بالساحر أفريقي للإيقاع بزملائه في المنتخب

سد نفسها عن الرجالة.. طليق رضوي الشربيني يشعل السوشيال ميديا

فيديو

طرح برومو فيلم فضل ونعمة.. والعرض 5 أكتوبر

طريقة التقديم للحصول على الـ 100 جنيه زيادة التموين والأوراق المطلوبة "فيديوجراف"

وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

محمد فؤاد يحضر حلقات ذكر وقراءة قرآن .. هل اعتزل الغناء؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ