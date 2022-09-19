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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يعلن عن التعاقد مع "أحمد شوشة" 3 مواسم

سموحة يتعاقد مع أحمد
سموحة يتعاقد مع أحمد شوشة

أتم مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات إجراءات التعاقد مع أحمد شوشة مدافع المصرى السابق، في صفقة إنتقال حر لمدة ٣ مواسم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية إعتباراً من موسم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وحتى نهاية موسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

ووقع أحمد شوشة على عقود إنضمامه لصفوف فريق سموحة بناءاً على رغبة كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق الكرة الأول.

وتحرص إدارة نادى سموحة على دعم صفوف الفريق بعناصر مميزة وفقاً لرؤية الكابتن طارق العشري الفنية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق نتائج متميزة خلال الموسم الجديد وكأس مصر.

سموحة طارق العشري نادي سموحة المصري شوشة أحمد شوشة

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