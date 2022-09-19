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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نشأت الديهي: مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي لإمداد السفن بالوقود الأخضر

نشات الديني
نشات الديني

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس شركة ميرسك العالمية التي تعد أكبر شركة ملاحة في العالم، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول التعاون المشترك في انتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن.
 

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ولفت نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، الإثنين، إلى أن لقاء الرئيس السيسي برئيس شركة ميرسك العالمة شمل التباحث حول إنتاج الوقود الأخضر في العين السخنة، مشيرًا إلى أن رئيس ميرسك تحدث بأنه يقدر مسيرة التعاون بين الشركة وهيئة قناة السويس خلال السنوات الماضية.
 

وتابع نشأت الديهي أن مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لإمداد السفن بالوقود الأخضر في المنطقة، مستعرضًا مخطط لإنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف في مصر بقيمة 15 مليار دولار، بما يوفر 100 ألف فرصة عمل في جميع التخصصات. 
 

ولفت إلى أن مصر لا تحتوي على محطات لتموين السفن بما يحقق دخل للدولة، مشيرًا إلى أن تموين السفن في سنغافورة أو جبل علي وهولندا يعود على موازنة الدولة بالكثير، فهولندا لا تنتج بترول، ورغم ذلك تمون السفن بما يعود على دخل الموازنة بـ50 مليار يورو.

الرئيس السيسي الإخوان الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس التعاون المشترك الإعلامي نشأت الديهي

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