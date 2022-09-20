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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل رنجة بانية

بانية رنجة
بانية رنجة

طريقة عمل رنجة بانية، يفضل الكثير من الأطفال تناول البانية ولكن البعض،لا يفضل تناول الرنجة لذلك يمكنك تحضير رنجة البانية لأطفالك فهى مفضلة وتجعل الأطفال يقبلون على تناولها .

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المقادير طريقة عمل رنجة بانية

رنجة مخلية.
بطاطس مسلوقة مهروسة.
الكزبرة الخضراء.
البصل الأخضر.
الفلفل الأسود.
الكمون الناعم.
بيض.
عصير الليمون.
دقيق.
بقسماط.
ثوم.
زيت.

طريقة عمل الرنجة البانيه

الرنجة البانيه سهلة في التحضير لكن يجب اتباع الطريقة الصحيحة لتحضيرها بمذاق مفضل لتناوله الجميع، وقد قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على طريقتها خطوات عمل الرنجة البانيه والتي كانت كما يلي:

نقوم بإزالة الشوك من الرنجة تماما وتنظيفها واخلائها من المكونات غير المفيدة.
نضيف كل من الرنجة مع كل من الكزبرة والبقدونس والبصل الأخضر والثوم.
نضع المكونات السابقة داخل الكبة ونضربهم مع بعضهم البعض لتكوين خليط متجانس منهم جميعا ً.
ثم نضيف خليط الرنجة على البطاطس المهروسة ونضيف إليهم أيضاً القابل من الثوم والكمون والتوابل الأخرى.
نخلط المكونات السابقة مرة أخرى مع بعضهم البعض لتكوين العجينة النهائية تحتوي على جميع هذه

 المكونات طريقة عمل الرنجة البانيه


نشكل الخليط السابق في صورة أقراص أو بالشكل المناسب كنا يتم تشكيل قطع البانيه بالدجاج.
نضع الدقيق في وعاء، وفي وعاء آخر نضع البيض المضاف إليه الفلفل الأسود وفي الوعاء الثالث نضع كمية كافية من البقسماط.
في البداية نضع أقراص الرنجة البانيه في الدقيق ثم في وعاء البيض مع الفلفل الأسود وبعد ذلك في طبق البقسماط.
نضع كمية كافية من الزيت على النار ونتركه حتى يسخن.
نضيف قطع الرنجة البانيه ونقلبها في الزيت الساخن حتى تكتسب اللون.
نخرج الرنجة من الزيت وتُقدم.

بطاطس الرنجة طريقة عمل الدجاج طريقة عمل رنجة بانية البانية ​​​​​​​health

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