محاولة للتلاعب بالجماهير في الخارج.. حذف 150 حسابا مزيفا على تويتر وفيسبوك يديرها الجيش الأمريكي | تقرير

كشف باحثو مرصد ستانفورد للإنترنت عن أن أكثر من 150 شخصية ومواقع إعلامية مزيفة في الولايات المتحدة قد جرى إزالة حساباتها في السنوات الأخيرة على موقعي التواصل الاجتماعي Twitter و Facebook بعد أن كشفت شركات التواصل الاجتماعي الكبرى أن الحسابات المزيفة تابعة لعناصر بالجيش الأمريكي تديرها؛ في انتهاك لسياسات المنصات، ما دفع البنتاجون إلى طلب فحص شامل لكيفية إدارته لحرب معلومات سرية، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.



ووفقًا للتقرير، بعد أن أعرب البيت الأبيض وبعض الوكالات الفيدرالية عن مخاوف متزايدة بشأن محاولة وزارة الدفاع التلاعب بالجماهير في الخارج ، ورد أن كولن كال ، وكيل وزارة الدفاع للسياسة ، أصدر تعليماته للأوامر العسكرية التي تشارك في عمليات نفسية عبر الإنترنت الأسبوع الماضي إلى تقديم محاسبة كاملة لأنشطتهم بحلول الشهر المقبل.



وزعمت المصادر غير المعلنة أن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) هي إحدى الوكالات التي تخضع عملياتها للتحقيق ، على الرغم من حقيقة أن الباحثين من Graphika و Stanford لم يربطوا الحسابات المزيفة بالجيش.

وحدثت عمليات إزالة الحسابات الوهمية خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية ، وفقًا للتقرير. لم يحدد الباحثون متى حدثت عمليات الإزالة.

وزعموا أن العديد من المقالات كانت حديثة وتضمنت مقالات من الصيف والتي روجت لروايات معادية لروسيا من خلال الإشارة إلى 'الحرب الإمبريالية' للكرملين في أوكرانيا وإعلان التأثيرات المباشرة للصراع على دول آسيا الوسطى.



والأهم من ذلك، لأنهم اكتشفوا أن الحسابات العلنية جذبت بالفعل المزيد من المتابعين ، وأن الشخصيات الزائفة ، التي استخدمت استراتيجيات يُزعم أنها تحظى بشعبية في دول مثل روسيا والصين ، لم تكتسب الكثير من الاهتمام، ومقرها الرئيسي في تامبا.

وتشرف القيادة المركزية الأمريكية على العمليات العسكرية في 21 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا.

وفي اجتماع افتراضي دعا إليه مجلس الأمن القومي ، أعلن كال عن مراجعته وقال إنه يريد معرفة العمليات التي تم إجراؤها ، ومن يستهدفون ، والأدوات التي يتم استخدامها ، ولماذا اختار القادة العسكريون تلك التكتيكات ، ومدى نجاحها. كانوا ، بحسب التقرير.



وبحسب ما ورد ذكر أحد مسؤولي الدفاع أن الرسالة كانت في الأساس: 'عليك أن تبرر لي سبب قيامك بهذه الأنواع من الأشياء'.